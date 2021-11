Le eccellenze vinicole viaggiano per il mondo in sicurezza grazie al nuovo Centro Mail Boxes Etc. di Marsala

I prodotti vinicoli locali ma non solo viaggiano sicuri in tutta Italia e nel mondo grazie ai servizi professionali di un nuovo Centro MBE che ha aperto i battenti in città.



Convinto della necessità di garantire a produttori e commercianti locali una collaborazione specializzata, Fabio Fina, classe 1978, ha dato vita ad una nuova realtà imprenditoriale, aprendo nuovo Centro MBE che offre soluzioni per spedizioni, logistica, stampa e marketing a piccole e medie imprese e clienti privati.

Fabio è un ingegnere con alle spalle una carriera ventennale nelle telecomunicazioni tra Bologna e Milano.





“I vini di Marsala vengono inviati soprattutto verso Stati Uniti, Giappone e Cina – spiega – mentre il mercato di riferimento del Marsala è il Regno Unito. Il nostro obiettivo è certamente lo sviluppo delle spedizioni di vino in tutto il mondo: numerosi sono infatti i turisti transitanti in zona che già scelgono MBE per spedire casse di vino (fra cui il Marsala, prodotto DOC del territorio) nei loro paesi di origine”.



Uno dei punti di forza del Centro MBE di Marsala – che, come tutti i centri MBE, è in grado di gestire qualsiasi spedizione in Italia e nel mondo per aziende e privati – è sicuramente il servizio accurato di spedizione di vini all’estero, grazie ai programmi ad hoc studiati della Rete. La mission è anche quella di occuparsi della realizzazione grafica delle etichette di vini per le cantine del territorio (rispondendo alla grande richiesta in questo ambito), oltre che della creazione di siti e-commerce efficaci.



Mail Boxes Etc.

Piazza Borsellino , 16

91025 – Marsala (TP)

Tel. 0923 563707





