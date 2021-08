Calore e afa in Sicilia? Ecco come ti puoi rinfrescare

Il meteo ce l’ha ripetuto: dobbiamo aspettarci temperature da capogiro. Almeno 40° C, ma anche picchi di 45. Il caldo e l’afa, aiutati dal vento, stanno anche causando incendi in tutta la Sicilia, distruggendo fauna e flora. Il fumo e le temperature insopportabili rendono anche la gita al mare un incubo. L’ombra dell’ombrellone non è mai abbastanza contro un caldo degno del Sahara.

Solo l’aria condizionata può aiutare ad arrivare alla fine di agosto. Sempre nella speranza che l’autunno porti fresco e piogge. Ma non è il momento di disperare. Chiusi in casa ad agosto? È possibile divertirsi anche a casa, facendo una vacanza diversa in compagnia di aria condizionata e un gelato. È anche più salutare, considerando che le temperature alte possono causare danni alla salute, a tutte le età.

Ecco cinque attività da fare al chiuso

Non serve rinunciare al divertimento e a una vacanza diversa. È una “staycation” con il bonus che stai a casa, al fresco e puoi sempre andare in spiaggia la sera. Perchè no?

Impariamo a fare i piatti freddi

Se il ristorante è troppo lontano, puoi sempre scegliere un corso online di cucina. Non serve fare lezioni con chef stellati. Su YouTube e Instagram, puoi trovare lezioni divertenti e gratuite. Insomma, non ci sono scuse per non provarci. Se ti vuoi rinfrescare, impara a cucinare il gelato oppure un ceviche, pieno di colori e sapori. Questo può essere il momento giusto per imparare a preparare un cous cous freddo e un’insalata di farro. Perchè il riso freddo non è l’unico piatto estivo.

Una maratona di videogiochi

Non c’è modo migliore di passare una giornata afosa che con un videogame. Con tutte le opzioni che ci sono, non devi nemmeno accontentarti del solitario. Infatti, esistono i giochi multiplayer per trovare una comunità di giocatori appassionati, fare sfide e duelli. Magari vuoi provare l’emozioni di essere al casinò, senza dover fare la coda sotto il solleone. Niente di meglio di uno dei tanti siti che ci sono per giocare alle slot gratis o alla roulette. Scegli il gioco che preferisci e divertiti. Però manca una cosa, vero?

Un menu di cocktail

Non sarebbe una maratona di videogiochi senza un cocktail in mano. Oppure un ceviche messicano senza un bicchiere di margarita. Ti basterà immaginare il bicchiere pieno di ghiaccio e con lime per sentirti più fresco. Online, puoi trovare tutte le ricette dei tuoi drink preferiti e provarne di nuovi. In fondo sei in vacanza, non c’è niente di più rilassante. Preparati un bel menù e goditi la tua unica staycation.

Una SPA, glaciale

I benefici di una doccia fredda sono conosciuti. Ad esempio, lenisce la pelle, aumenta la frequenza cardiaca e stimola la circolazione. Non solo, una doccia fredda riduce l’infiammazione, il dolore muscolare e aiutano la pelle e la sua luminosità. Ovviamente, parliamo di docce veloci, ma benefiche. Non si tratta solo di togliere la sensazione di caldo. Puoi fare una vera e propria SPA in casa, con acqua fredda. Accendi il ventilatore con degli incensi vicino, preparati il tuo margarita e impacchi freddi.

Il consiglio per chi ha il ventilatore

Non tutti abbiamo l’aria condizionata in casa. C’è chi ha il buon, vecchio ventilatore. La buona notizia è che anche il ventilatore funziona bene per combattere il caldo. Basta riempire una ciotola con cubetti di ghiaccio e metterla davanti al vostro apparecchio. Con i minuti, l’aria mossa dal ventilatore inizierà a spruzzare gocce d’acqua fredda, perfette per rinfrescare l’ambiente. Ricordati solo di non posizionare il ventilatore direttamente in faccia e dove dormi, perchè potrebbe causare fastidi respiratori.

Insomma, non serve l’aria condizionata per stare bene e non serve affrontare le temperature assurde di queste settimane per divertirsi. Con queste cinque attività, agosto passerà in un batter d’occhio. Prima o poi arriverà anche l’autunno.