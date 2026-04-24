Nella Galleria di Segesta si simula un incidente con incendio

Il 15 aprile scorso si è tenuta un’esercitazione presso la Galleria di Segesta Fornice destra, che si estende dal Km 7+030 al km 8+700 direzione Trapani dell’autostrada A29 DIR Alcamo-Trapani. L’infrastruttura con lunghezza di 1.651 m, in direzione Trapani e 1.640 m. in direzione Alcamo, è localizzata tra lo svincolo di Segesta e lo svincolo con l’A29 Palermo – Mazara del Vallo, nel territorio del Comune di Calatafimi Segesta e ricade nell’ambito di applicazione del D. lgs 264/2006 “Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale trans europea”, appartenendo alla rete stradale Transeuropea. La dotazione impiantistica, al momento, è presente esclusivamente nel fornice in direzione Trapani, essendo la fornice destra chiusa per consentire i lavori di ammodernamento ed è costituita da 4 by-pass pedonali, che costituiscono uscita di emergenza in caso di evento in galleria, da un impianto di illuminazione, un impianto di ventilazione, un impianto semaforico e pannelli a messaggio variabile, un impianto SOS, un impianto di rilevamento incendi e un sistema di video sorveglianza.

L’attività si inserisce nel programma di collaborazione istituzionale fra tutte le strutture di soccorso deputate ad intervenire in casi di emergenza per fronteggiare le situazioni di pericolo, come previsto dal Piano di Gestione delle Emergenze della galleria oggetto dell’esercitazione. L’obiettivo dell’esercitazione, che si è svolta per posti di comando, è stato quello di verificare il coordinamento tra i vari enti interessati, ossia ANAS, Vigili del fuoco, Centrale operativa 118 e Forze dell’ordine e determinare gli effettivi tempi di intervento di ciascun ente a seguito della segnalazione di allarme. Durante l’evento è stato simulato un incidente all’interno della Galleria, ricadente tra gli svincoli di Alcamo Ovest e Segesta, con il coinvolgimento di un mezzo pesante e successivo innesco di incendio.