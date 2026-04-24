Al Cinema Golden di Marsala il film di Pif e “La Mummia”

Fino al 27 aprile al Cinema Golden continua la proiezione del film di Pif “Che Dio perdona a tutti” solo alle ore 19. Arturo è un agente immobiliare di successo che tiene una rubrica social sul suo amore sviscerato per i dolci tipici della sua Sicilia. Col tempo si è convinto che la storia dell’esistenza di Dio sia “una gran minchiata”, da quarant’anni non mette piede in una chiesa. Fino a quando non incontra Flora Guarneri… Il film horror ““Lee Cronin – La mummia” solo alle ore 21. La famiglia di Charlie Cannon, corrispondente per un canale di news americano, si trova in Egitto per esigenze di lavoro, insieme alla famiglia. La figlia Katie viene rapita ed 8 anni dopo stranamente ritrovata…