Castellammare: Lorena Di Gregorio lascia il Consiglio ma resta assessore e vice sindaco

La vice sindaca Lorena Di Gregorio ha lasciato ieri l’incarico di consigliere comunale mantenendo, nell’esecutivo guidato dal sindaco Giuseppe Fausto, il ruolo di vice e assessore con deleghe a urbanistica, ambiente, SUAP, informatizzazione e digitalizzazione, rapporti con il consiglio comunale, pubblica istruzione e patrimonio. Al suo posto, nella prossima seduta del consiglio comunale convocata per l’8 maggio, siederà Agostino Trupia, 49 anni, Quadro in una società leader nel campo delle costruzioni modulari, che nella lista a sostegno di Fausto ottenne 186 voti.

Lorena Di Gregorio è stata eletta consigliere comunale nel 2023 con 358 preferenze nella lista a sostegno del sindaco Giuseppe Fausto. La vice sindaco è una veterana della politica castellammarese: è stata la più giovane consigliera comunale, entrando a Palazzo Crociferi a 19 anni con l’amministrazione dell’allora sindaco Marzio Bresciani, insediatosi dopo il commissariamento. È stata quindi consigliere comunale per 18 anni in tutte le legislature succedutesi fino all’attuale, guidata dal sindaco Giuseppe Fausto. Nella lettera di dimissioni dalla carica di consigliere comunale, Lorena Di Gregorio chiarisce che: «Le dimissioni rappresentano un ulteriore attestato di stima – profonda e reciproca – nei confronti del sindaco e dell’intera coalizione che ha condiviso un percorso politico e amministrativo culminato nel governo della città. Un rapporto fondato su fiducia, collaborazione e visione comune, che continuerà a guidare il mio impegno istituzionale nel ruolo di vicesindaco».

Tale decisione nasce dalla volontà di favorire un ricambio all’interno del consiglio, lasciando spazio ad altri candidati che sono certa sapranno portare nuova linfa, entusiasmo e contributi preziosi all’azione amministrativa – ha scritto Lorena Di Gregorio nella lettera di dimissioni -. Resto convinta che il lavoro di squadra e il contributo di ciascuno, anche attraverso il naturale avvicendamento nei ruoli, siano elementi fondamentali per rafforzare e rendere sempre più efficace l’azione amministrativa. Certa che il primo dei non eletti saprà proseguire con responsabilità e dedizione il percorso intrapreso». Poiché la normativa prevede che non possano esserci più di due consiglieri comunali in giunta, a dicembre ha lasciato l’incarico di consigliere anche l’assessore Giovanni D’Aguanno; al suo posto è subentrato in consiglio comunale Antonio Como, mentre è stato nominato assessore Epifanio Bonventre. Con le dimissioni della vicesindaco Lorena Di Gregorio dal ruolo di consigliere comunale, Bonventre è oggi l’unico assessore in giunta a ricoprire anche la carica di consigliere. Dopo le dimissioni, uno solo dei sedici candidati presenti nella lista “E’ ora Fausto”, Antonio Senia, non ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale. Senia, sempre nella lista a sostegno del sindaco Fausto, ottenne 194 preferenze.