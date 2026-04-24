Al Cine Don Bosco di Marsala il biopic su Michael Jackson

Al Cine Teatro Don Bosco arriva l’atteso musical “Michael”, sulla figura del re del Pop, la straordinaria storia di Michael Jackson, l’artista che ha cambiato per sempre la musica mondiale. Dalle prime esibizioni nei Jackson 5 fino all’ascesa come icona globale, il film racconta il viaggio di un talento unico, segnato da sacrifici, ambizione e una continua ricerca della perfezione. Tra successi senza precedenti, performance indimenticabili e momenti privati profondi, scopriamo l’uomo dietro il mito. Le proiezioni alle ore 18.30 e 21.30. Ad interpretare Michael è proprio il nipote Jaafar, figlio di Jermaine Jackson, fratello di Michael e anche bassista dei Jackson 5.