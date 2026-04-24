Aggressione alla Sturzo-Asta di Marsala: “Vietato l’accesso ai genitori in Aula e nei corridoi”

La vicenda dell’aggressione di un’insegnante presso l’Istituto Comprensivo “Sturzo-Asta” di Marsala, nella sede di Sappusi, ha acceso il tema della sicurezza a scuola. Le cronache nazionali ci consegnano spesso vicende allarmanti: di insegnanti che innocentemente o perchè mettono un brutto voto o perchè sgridano i propri allievi, vengono minacciati e aggrediti. Si ricorda il caso dell’insegnante accoltellata dallo studente all’interno di una scuola di Trescore Balneario nel bergamasco. Pare che la maestra abbia redarguito un alunno un pò discolo e che, verso l’ora di uscita da scuola, la madre abbia assistito alla scena ascoltandola dalla finestra e urlando all’indirizzo dell’insegnante. Sembra che sia intervenuta un’altra insegnate per calmare la situazione che si era surriscaldata e la madre dell’alunno sarebbe passata alle vie di fatto aggredendo la maestra, procurando a quest’ultima alcune ferite alla base del collo. Nella colluttazione le avrebbe anche più volte tirato i capelli. Sul posto sono stati chiamati ad intervenire i sanitari del 118 che hanno trasportato la ferita al Pronto Soccorso dove è stata giudicata guaribile in 5 giorni. L’insegnante oggetto dell’aggressione pare che abbia rinunciato alla denuncia, nonostante l’arrivo sul posto dei Carabinieri.

La circolare che vieta l’accesso ai genitori

Come abbiamo pubblicato ieri, c’è stata una immediata e ferma condanna da parte della Presidenza del Consiglio comunale di Marsala. La scuola “Sturzo-Asta” ha però emanato una circolare – a firma della preside Anna Maria Alagna – che modifica di fatto i divieti di accesso dei genitori nei corridoi e nelle aule durante l’orario scolastico. La circolare afferma: “Si ricorda a tutti i docenti che, per ragioni organizzative, di sicurezza e di tutela della serenità delle attività didattiche, è severamente vietato consentire l’accesso ai genitori o ad altri familiari all’interno delle aule o dei corridoi della scuola. Tale divieto vale in qualsiasi momento della giornata scolastica: prima dell’inizio delle lezioni, durante lo svolgimento delle attività didattiche, al termine delle lezioni. Eventuali colloqui con i genitori devono avvenire esclusivamente su appuntamento, negli spazi dedicati e al di fuori degli ambienti in cui si svolgono le attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni organizzative dell’istituto. Si invitano pertanto tutti i docenti a non autorizzare in alcun caso l’ingresso dei genitori nelle classi o nei corridoi, indirizzandoli eventualmente in segreteria o concordando un appuntamento secondo le modalità previste. La collaborazione di tutti è fondamentale per garantire ordine, sicurezza e il regolare svolgimento delle attività scolastiche”.