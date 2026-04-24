La Canottieri Marsala chiude la prima tappa del Trofeo Optimist Kinder Italia 2026

Si chiude con una festa di oltre 220 vele bianche la prima tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving 2026, organizzata dalla Società Canottieri Marsala dal 17 al 19 aprile, con la presenza di giovanissimi velisti provenienti da tutta Italia e dall’estero. Il circolo marsalese inizia la meglio i festeggiamenti per il suo 80° anniversario, ospitando uno dei circuiti più importanti a livello nazione dedicati alla vela giovanile, il più atteso del calendario agonistico giovanile FIV, che ha scelto proprio Marsala per dare il via al Trofeo Optimist Kinder, riconoscendo il valore storico e tecnico di un club che da sempre forma velisti e si impegna in attività di culturali e di avviamento allo sport. Le acque del lungomare marsalese, per tre giorni si sono riempite dei colori degli Optimist, con 220 giovanissimi timonieri arrivati da tutta Italia e dall’estero per il primo vero test stagionale. I primi due giorni hanno fatto registrare condizioni meteo favorevoli per il completamento di tutte le prove in programma, mentre l’ultimo giorno il vento è calato e non ha permesso lo svolgimento delle regate stabilite.

Domenica 19 aprile, sono stati incoronati i primi campioni della stagione agonistica Optimist 2026: nella Divisione A, riservata ai nati 2011-2015, è Alessandro Antonio Menghini del CV Trasimeno a prendersi il primo gradino del podio. Beatrice Fornaro di Seaside, 2ª overall e 1ª femminile. Terzo posto overall per il polacco Maksimilian Ambrosiak di Sailing Legia Poland, seguito da Michele De Michele del CV Bari 4° e Alessandro Battaglia del CV Kaukana 5°. Podio femminile completato da Elena Cardinali del CV Portocivitanova 2ª e Pola Wojcik del Ku Asz UW 3ª. Quarto posto per Melisa Adakan dello Zurcher Yacht Club e quinto per Elena Giorgi del CC Solvay. Premio speciale al miglior 2015: Matteo D’addabbo del CV Bari. Tra i nati 2016-2017 è Valerio Pucci del CN Marina di Carrara a imporsi sugli avversari; argento per Tommaso Pierdomenico del CV Portocivitanova; bronzo per Emma Novi del CC Solvay, che si prende anche il titolo femminile di categoria. Completano il podio femminile B Emma Travison del CN Livorno 2ª e Anita Pietrella del CV Portocivitanova 3ª. Miglior 2017 è Camilla Floridi del Centro Surf Bracciano. L’assegnazione della prima tappa alla Canottieri Marsala conferma il ruolo centrale del circolo lilybetano nella vela giovanile italiana. E con l’80° compleanno alle porte, la società ha regalato agli appassionati di vela e alla cittadinanza intera tre giorni di sport, passione e futuro. Dopo la Sicilia, il circuito proseguirà a Cervia dal 31 maggio al 2 giugno, poi Capodimonte dal 23 al 25 luglio, Trieste nella cornice della Barcolana dal 2 al 4 ottobre, per chiudere a Malcesine sul Lago di Garda dal 23 al 25 ottobre.