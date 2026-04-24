“Fili di Memoria”, il PD di Marsala celebra il 25 Aprile

In occasione della Festa della Liberazione, il Circolo del Partito Democratico di Marsala organizza un incontro pubblico dal titolo “Fili di memoria e orizzonti di libertà”, per onorare i valori della Resistenza. L’iniziativa si terrà venerdì 24 aprile, alle ore 18, presso la sede del circolo PD di Corso Gramsci, 16. Il momento centrale della serata sarà la proiezione dell’intervista rilasciata a Fanpage.it da Gennaro Di Paola, partigiano combattente delle Quattro Giornate di Napoli scomparso nel 2019. Ci saranno i contributi di Daniele Ienna che racconterà dello zio Pasquale Manzo, Internato Militare Italiano (IMI), scomparso nel 2007, riuscì a fuggire dal campo di prigionia e a intraprendere il periglioso ritorno verso la Sicilia, proprio grazie anche al supporto e alla solidarietà dei partigiani incontrati lungo il cammino. Seguirà poi il contributo di Riccardo Patti, universitario, Segretario provinciale dei Giovani Democratici della Federazione di Trapani. Il suo intervento avrà come titolo “Il 25 Aprile visto dalle giovani generazioni, tra memoria lontana e responsabilità presente”.