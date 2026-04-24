Marsala Doc da record, tante le partecipazioni in competizioni nazionali

I colori della Polisportiva Marsala Doc sono stati presenti lungo lo Stivale. A Rimini, in quattro hanno preso il via nella Maratona (Michele D’Errico, Lara Saladino, Anna Maria Gentile e Nino Cusumano) e uno nella “mezza” (Salvatore Bevilacqua). Sulla 42.195 metri, valevole come Campionato italiano, il primo a tagliare il traguardo tra i biancazzurri è stato Michele D’Errico, che con il tempo di 3:30:37 ha conquistato il titolo italiano nella sua categoria d’età (SM70). Buone prestazioni anche per Cusumano, Saladino e Gentile, quest’ultima al suo esordio nella gara regina (insieme ai 100 metri) dell’atletica leggera. Ad Alcamo, invece, terza prova del Grand Prix provinciale Fidal (8° Trofeo Città d’arte). Sulla distanza di 7,5 km il primo tra i tesserati della società del presidente Filippo Struppa è stato Antonio Valenti (28’ e 05’’), 19° assoluto e primo nella sua categoria d’età (SM45).

A seguire, hanno tagliato il traguardo anche Giuseppe Milazzo, Fabio Sammartano, Thierry Maximilien Morgana, Damiano Ardagna, Gianpaolo Graffeo, ancora una volta sul podio (3° nella SM60), Vincenzo D’Accurso, Francesco Croce, Monica Terzo, Mimmo Ottoveggio, Matilde Rallo, terza nella SF55, Antonio Tumbarello, Maurizio Bilello, Giuseppe Mezzapelle, Antonino Puglia, Agostino Impiccichè, Sara Mangione, Giuseppe Genna, Antonino Parisi, Isabella Valenti e Roberto Pisciotta. Alla “10 km” di Torino, invece, hanno partecipato Aleandro Marino e Antonio Pizzo, quest’ultimo secondo nella sua categoria d’età. Infine, ottimo piazzamento per Dario Stracquadanio alla “6 ore” di Licata mentre a completare il quadro sono state le partecipazioni di Vincenzo Panico all’Appia Run di Roma e di Claudia Tumbarello alla mezzamaratona di Genova. E domenica prossima il grande appuntamento sarà la seconda edizione della “Sigel Marsala Marathon”, che un primo successo l’ha già ottenuto: il numero record degli iscritti (tra 42 e 21 km circa 1100, tra italiani e stranieri).