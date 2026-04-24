Marsala: condannata l’ex deputata Lo Curto chiamata in giudizio da un suo ex autista

L’ex deputata regionale ed ex eurodeputata marsalese Eleonora Lo Curto è stata condannata a pagare 13mila euro, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale, ad un suo ex dipendente, il 50enne anche lui marsalese, Davide Sorrentino.

La sentenza e l’origine della vicenda

Sorrentino per l’ex deputata svolgeva le mansioni di autista quando l’uomo circa due anni fa le ha fatto causa, sostenendo di avere lavorato per più ore al giorno rispetto a quanto previsto dal suo contratto e per questo ha chiesto il pagamento della differenza suo avviso spettante.

A condannare la Lo Curto è stato il giudice del lavoro del tribunale di Marsala Cinzia Immordino. La sentenza è stata appellata, con richiesta di sospensiva. Ma quest’ultima non è stata giudicata ammissibile dalla Corte d’Appello di Palermo.

Lo Curto, quindi, in attesa del secondo grado (il cui avvio è stato fissato per il 2028), dovrà pagare quanto sentenziato in primo grado.