Green Pass obbligatorio dal 6 agosto, ecco dove e come usarlo

Il Governo ha deciso di estendere l’obbligo del certificato verde – ad oggi limitato alle residenze per anziani e alle feste di matrimonio – consentendo solo a chi è immunizzato o ha un tampone negativo l’ingresso nei luoghi più affollati. Soprattutto al chiuso.

Ecco dove sarà obbligatorio il Green Pass dal 6 agosto:

Attenzione: solo fino al 12 agosto sono valide anche le certificazioni provvisorie sostitutive del Green Pass, cioè i fogli di avvenuta vaccinazione rilasciati dagli hub, i certificati medici di avvenuta guarigione rilasciati dal medico di famiglia, dall’ospedale o dal pediatra, e il foglio che viene dato in farmacia o nei laboratori pubblici e privati che testimoniano l’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare.

Per l’assistenza tecnica esiste un call center che risponde tutti i giorni dalle 8 alle 20 al numero 800 91 24 91. In alternativa si può inviare una mail a cittadini@dgc.gov.it. Per informazioni su aspetti sanitari il numero di pubblica utilità è 1500, attivo tutti i giorni 24 ore su 24.