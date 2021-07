I regali per viaggiatori per gli amici che non vedono l’ora di ripartire

C’è ancora incertezza sul tema vacanze, con le regole su come spostarsi in costante aggiornamento. La sicurezza di chi viaggia e delle località turistiche però deve essere sempre centrale in ogni ragionamento, inoltre l’importante è che ci sia la possibilità di spostarsi, andare in vacanza e far ripartire un settore importante per l’economia del nostro paese.

Molti sono già partiti e si sono goduti le meritate vacanze, ma sono ancora di più le persone che non vedono l’ora di fare la valigia e partire per qualche meta. Vicina o lontana ha poca importanza, soprattutto quando si vive in Italia e si possono trovare luoghi splendidi in ogni regione.

Questo periodo di vacanze può tornare molto utile anche per chi è in cerca di idee regalo. Perché anche in estate ci sono tante feste e occasioni speciali da celebrare. Così, nel caso il festeggiato o la festeggiata siano degli amanti dei viaggi, la loro passione può tornare utile per trovare dei regali per viaggiatori su misura per loro.

Solitamente i grandi protagonisti di questa categoria di regali sono i gadget da viaggio. Degli oggetti utili da mettere in valigia o nel bagaglio a mano per viaggiare sempre con tutto il necessario. A volte sono oggetti comuni ripensati con design o soluzioni diverse dal solito; in altri casi sono proposte originali che offrono accessori, funzioni o utilizzi del tutto innovativi.

I regali per viaggiatori però non devono essere per forza dei gadget da portare in vacanza. Possono essere anche degli oggetti a tema viaggi da godersi nella vita di tutti i giorni. Ad esempio degli elementi di arredo.

Questo amplia le possibilità quando si è in cerca di idee regalo e diventa più semplice trovare qualcosa di bello e adatto per l’occasione.

Qui sotto abbiamo selezionato 5 regali per viaggiatori per darvi qualche idea.



Scaffali da viaggio

Un sistema ingegnoso per semplificarsi la vita quando si viaggia, soprattutto per le vacanze brevi. È un accessorio che si mette in valigia e riorganizza lo spazio con 3 ripiani che si richiudono uno sopra l’altro. Arrivati in vacanza basta sollevare gli scaffali e appenderli in un armadio. Poi quando è ora di ripartire si rimettono via e la valigia è pronta in un attimo.



Music Sleep Mask

Una maschera da notte per chi ama dormire e isolarsi quando viaggia. Oltre a coprire gli occhi come una normale maschera da notte, integra delle cuffie per ascoltare la musica ed evitare di essere disturbati dai rumori. La musica può essere riprodotta dallo smartphone, collegando le cuffie tramite Bluetooth.



Kit per viaggiatore

Per chi ama isolarsi in modo più tradizione una bella idea regalo da viaggio è questo kit. È contenuto in una scatola molto originale a forma di trolley e al suo interno c’è una maschera da notte, 2 fasce da polso anti-nausea, i tappi per le orecchie, una salviettina per il viso e un piccolo notebook con penna.



Batteria portatile portachiavi

In viaggio può sempre servire un po’ di energia extra per ricaricare il nostro smartphone o qualche altro dispositivo elettronico. La Batteria portatile portachiavi è l’ideale per chi vuole solo una piccola batteria di emergenza e dall’ingombro ridottissimo. Misura meno di 5 cm di lato e ha una capienza da 1.200 mAh.



Mappa del mondo o dell’Europa da grattare

Un regalo per viaggiatori diverso dai soliti gadget da viaggio. Una mappa – disponibile sia come planisfero sia solo dell’Europa – con gli stati ricoperti da uno strato metallizzato da grattare via con una moneta. Gli stati visitati possono essere grattati per rivelare il loro colore. Un modo originale per tenere traccia di tutti i propri viaggi.

Maggiori informazioni su:

https://www.dottorgadget.it/82-regali-per-viaggiatori