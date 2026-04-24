Marsala, verso le amministrative. Chi vorresti come Assessore? Il sondaggio

Da oggi e fino alle ore 12 del 29 aprile, si possono presentare e depositare le liste dei movimenti a sostegno dei candidati sindaco di Marsala in vista delle elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Entro il 29 inoltre, i candidati alla carica di primo cittadino devono indicare i primi 4 assessori designati. Da qui nasce il nostro sondaggio sulla piattaforma StrawPoll che chiede ai lettori: “Marsala, verso le amministrative. Chi vorresti come Assessore?”. La risposta – a parte quella che indica l’esimio patriota Giuseppe Garibaldi – è aperta. Il sondaggio si chiuderà martedì 28 aprile alle ore 13. I risultati saranno visibili solo dopo la chiusura del sondaggio. Il sondaggio non ha natura vincolante, ma ha solo l’obiettivo di solleticare la fantasia dei cittadini-elettori.