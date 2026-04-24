Liberazione, passeggiate naturalistiche e libri a Segesta e Selinunte

Eventi a Segesta e Selinunte in questo e nel prossimo week end. A Segesta Festa della Liberazione: complice l’ingresso gratuito nei siti della cultura, sabato prossimo (25 aprile) e il 3 maggio , prima domenica del mese, il parco archeologico diretto da Luigi Biondo promette di indossare le sue vesti primaverili più affascinanti per accogliere i visitatori. Un paesaggio pressoché incontaminato da scoprire con il naturalista Francesco Adragna che sta studiando sia le orchidee spontanee che la biodiversità degli uccelli e dei piccoli animali ospiti del Parco: sarà lui a condurre una passeggiata che partirà da Porta di Valle per risalire verso l’Antiquarium, e raggiungere il maestoso tempio dorico che pare sbucare dal terreno. Disponibile alle 10.30 anche una vera experience immersiva con guida turistica alla scoperta dei luoghi iconici del Parco, compresi la moschea e l’agorà.

Domenica (26 aprile) mentre gli adulti sia alle 10.30 che alle 11.45, potranno seguire un archeologo di CoopCulture fino al tempio dorico, i bambini saranno coinvolti in un colorato laboratorio sulle farfalle. Per comprendere le tappe misteriose della metamorfosi, sarà costruito un “cerchio della vita”, ritagliando e colorando una foglia con l’uovo, un bruco affamato, una crisalide e, infine, una splendida farfalla. Il Parco di Segesta è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19.30, la biglietteria chiude alle 18. Info e prenotazioni visite e laboratori: www.coopculture.it È sempre disponibile anche l’Archeopass, il biglietto congiunto per visitare i parchi archeologici di Segesta e Selinunte e, nell’anno di Gibellina – Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea, ottenere riduzioni sugli ingressi anche al MAC – Museo d’Arte Contemporanea Ludovico Corrao, al Museo delle Trame Mediterranee della Fondazione Orestiadi e a Belìce/EpiCentro della Memoria Viva del CRESM.

Iniziative a Selinunte

Due fine settimana per vivere intensamente i luoghi della cultura: il parco archeologico di Selinunte diretto da Felice Crescente non solo apre gratuitamente sia per la Festa della Liberazione (sabato 25 aprile) che la prima domenica del mese (3 maggio), ma aggiunge visite didattiche e, per la prima volta, ospita “SELÌBRIA”, fiera del libro organizzata dal Club per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte, in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. La fiera sarà organizzata sabato nel Baglio Florio all’interno del Parco che la promuove in collaborazione con CoopCulture.

Sabato 25 aprile si potranno visitare gli stand delle diverse case editrici siciliane percorrere il Parco in bici, fermandosi a osservare le sculture monumentali di Stefano Bombardieri; o anche partecipare alle visite guidate di CoopCulture: alle 10.30 Selinunte highlights, unpercorso bellissimo e suggestivo con guida turistica cheinclude sia la Collina Orientale, che il Baglio Florio e la zona dell’Acropoli da raggiungere con le navette ecologiche. E alle 11.30 una passeggiata tra i templi con la guida turistica che comprende anche il prezioso antiquarium dove sono esposti molti dei reperti scavati a Selinunte. Domenica 26 sia alle 10.30 che alle 11.45 con un archeologo si raggiungerà la Collina Orientale per scoprire i segreti che si celano dietro la costruzione dei templi, dalla cava fino alla messa in opera dei blocchi lapidei.

Domenica 3 maggio sarà sempre disponibile alle 10.30 Selinunte highlights, ma si aggiunge alle 11.30 anche la visitaalle mura fortificate dell’Acropoli, costruite dal tiranno siracusano Ermocrate dopo la distruzione di Selinunte nel 409 a.C. È una visita molto particolare perché si entrerà nei passaggi segreti, osservando i cunicoli e le vie di fuga, e le feritoie quadrate da dove gli abitanti riversavano migliaia di frecce sui nemici, migliaia di frecce. Si potrà partecipare alla visita anche sabato (2 maggio) alle 10.30. È sempre disponibile anche qui l’Archeopass. Il Parco di Selinunte è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18. Info e prenotazioni: www.coopculture.it

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