Cicloni extratropicali, via libera da Schifani alla proposta di declaratoria di calamità naturale

Via libera dalla giunta regionale alla proposta di declaratoria di calamità naturale per i cicloni extratropicali – soprattutto dopo i danni causati dal ciclone Harry – che si sono abbattuti sulla Sicilia dal 17 gennaio al 17 febbraio di quest’anno. «Il governo regionale – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino – è al fianco dei comparti dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura con sostegni concreti che consentiranno di rimettere in moto le aziende colpite dalle calamità». I danni causati dal passaggio dei cicloni extratropicali sono stati rilevanti su tutto il territorio regionale. Particolarmente colpite le produzioni di agrumi e carciofi, oltre alle strutture aziendali. Si calcola una percentuale media di danni che va da oltre il 50 per cento delle coltivazioni nella Sicilia orientale a circa il 30% in quella occidentale, con una quantificazione di quasi 446 milioni di euro.I danni alle strutture ammontano invece a circa 39 milioni di euro.