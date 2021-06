Coronavirus: in Italia 881 positivi, in Sicilia 135 e zero deceduti. Nel trapanese + 1

Condividi su:

Casi in calo in Italia oggi: sono 881 i positivi al Coronavirus con 17 deceduti (totale 127.270), calo comprensivo nel week end. I guariti sono 2.304 (totale da inizio pandemia di 4.037.996). Il tasso di positività è allo 0,58%. I tamponi effettuati sono 150.522. Nel Paese ci sono attualmente 87.710 positivi complessivi, con una decrescita di -1.440 casi. I ricoverati con sintomi sono 2.444, in Intensiva 389 e in isolamento domiciliare si trovano 84.877 persone. Sono 135 i nuovi positivi in Sicilia e per la prima volta dopo diversi mesi, non si registra nessun morto. I guariti sono 190 (219.091). Gli attuali positivi in totale sono 5.560 con una decrescita di 55 casi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 5.835 (si contano anche quelli rapidi). Degli attuali positivi, 239 pazienti sono ricoverati con sintomi, 26 persone sono in terapia intensiva (-2). Ecco i positivi distribuiti nelle 9 province siciliane: Palermo: 69.940 (21), Catania: 60.089 (33), Messina: 26.684 (12), Siracusa: 16.595 (7), Trapani: 14.028 (1), Ragusa: 12.989 (14), Agrigento: 12.053 (9), Caltanissetta: 11.766 (24), Enna: 6.443 (14).













Condividi su: