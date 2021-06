Coronavirus: in Italia positività all’1%, in Sicilia oltre 7.800 positivi in totale

Sono 2.436 i nuovi casi di Covid, oggi in Italia, e 57 i morti (totale 126.472). I guariti sono 7.200 in più (totale di 3.908.312). I tamponi processati sono stati 238.632 con un indice di positività pari all’1%. Prosegue il calo della curva epidemica in tutto il Paese. Gli attuali positivi scendono sotto i 200mila: 195.369 con una decrescita di -4.823 casi. I ricoverati sono 5.193 (- 295), in Intensiva sono 788 (- 48), mentre in isolamento domiciliare si trovano 195.369. In Sicilia invece, oggi sono 234 i nuovi positivi, solo 8 i deceduti (per un totale da inizio pandemia di 5.871 morti), 649 i guariti (totale di 213.483). I positivi complessivamente nell’isola sono 7.895 con una ulteriore decrescita di -423 casi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 15.110(si contano anche quelli rapidi), il tasso di positività è dell’1,5%. Degli attuali positivi, 396 pazienti sono ricoverati con sintomi, 45 persone sono in terapia intensiva (0). Questi i positivi per Provincia e i nuovi contagiati: Palermo: 69.320 (28) Catania: 59.141 (77) Messina: 26.447 (23) Siracusa: 16.329 (9) Trapani: 13.869 (7) Ragusa: 12.680 (37) Agrigento: 11.760 (41) Caltanissetta: 11.485 (2) Enna: 6.218 (10)

















