Petrosino: al via la procedura per attivare i centri estivi per bambini

Il Comune di Petrosino intende avviare i Centri Estivi per Bambini di età compresa tra i 6 i 14 anni, così come previsto dal cosiddetto Decreto “Rilancio”. I Centri si svolgeranno a settembre con attività e iniziative finalizzate al potenziamento di opportunità educative e ludico-ricreative. A tal proposito, stamattina è stato pubblicato un avviso sulla homepage del sito internet istituzionale per l’individuazione dei soggetti idonei alla realizzazione di tali progetti.

Nel dettaglio, possono presentare istanza:

•Operatori economici ed enti privati, aventi personalità giuridica, che perseguono finalità educative, ricreative, socio-culturali a favore di minori;

•Enti del terzo settore (Associazioni di volontariato, Oratori-Parrocchie).

I soggetti interessati devono far pervenire il modulo di adesione entro il 24 agosto 2020 a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.petrosino.tp.it.