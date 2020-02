Giacalone e Pd, il commento di Concetta Vallone: “La politica è imprevedibile”

Avversari fino alle ultime amministrative, alleati adesso. Il nuovo corso voluto da Nicola Zingaretti sta aprendo le porte del Pd a energie nuove, come testimonia l’inserimento del sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone nella Direzione Nazionale del partito. A commentare la novità politica delle ultime ore è la consigliera comunale di Adesso il Futuro Concetta Vallone, che in questi anni è stata tra le rappresentanti di spicco del Pd a Petrosino, oltre che dell’opposizione consiliare.

“La politica, come la vita – commenta la Vallone – è spesso imprevedibile, così è stata un sorpresa la nomina del Sindaco Gaspare Giacalone a componente della Direzione Nazionale del Partito Democratico. Questa nomina, da una parte, dimostra che il PD, nonostante la crisi in atto, è un grande partito in grado di attrarre nuove adesioni, dall’altro, dà a Petrosino una visibilità nazionale. Io continuerò a lavorare, come ho sempre fatto, nell’esclusivo interesse del nostro paese, senza posizioni preconcette e senza tentennamenti, per una politica del fare distante da chiacchiere e inutili toni urlati. A Gaspare Giacalone i miei auguri di buon lavoro”.