Petrosino, il Consiglio torna in Aula. Si parlerà di Piano del Demanio Marittimo e aliquote Irpef

Tornerà a riunirsi mercoledì 19 febbraio alle ore 21 il Consiglio Comunale di Petrosino. La seduta, in sessione ordinaria, è stata convocata dal Presidente Davide Laudicina con sette punti all’ordine del giorno. Tra questi figura l’adozione del Pudm (Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo).

Il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo regola le modalità di utilizzo della fascia costiera demaniale e del litorale marino, sia per le finalità pubbliche sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico, in conformità ai principi dell’Unione Europea e alla vigente legislazione statale e regionale del settore. Il Piano prevede, innanzitutto, il ripristino delle dune sabbiose in località Torrazza attraverso una serie di interventi che punteranno alla valorizzazione e tutela di tutta l’area in questione. Per quanto riguarda le concessioni demaniali, l’obiettivo è quello di favorire la fruizione sostenibile di tutta la costa petrosilena. In totale, è previsto il rilascio di un massimo di 22 concessioni demaniali tra stabilimenti balneari, aree attrezzate per la balneazione, aree attrezzate per le pratiche sportive, aree attrezzate per l’accesso degli animali, punti di ristoro, aree di ormeggio, attività di ristorazione e piattaforme galleggianti per la fruizione della balneazione.

Di seguito l’elenco completo dei punti all’ordine del giorno della seduta di Consiglio comunale di dopodomani:

1) Scelta e nomina di n. 3 scrutatori;

2) Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti;

3) Conferma aliquota addizionale Irpef 2020;

4) Verifica della quantità e della qualità delle aree da destinare alla residenza ai sensi dell’art. 14 del d.l. 55/198;

5) Individuazione dei singoli beni immobili, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione – Relazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari /art. 58 d.l. n. 112/08 convertito in legge n. 133/08);

6) Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (Pudm) – Adozione preliminare;

7) Comunicazioni e interrogazioni.

La seduta di Consiglio Comunale verrà trasmessa in diretta streaming sul sito internet del Comune www.comune.petrosino.tp.it.