Petrosino sostiene Trapani come Capitale Italiana della Cultura 2021

“A noi pare un’idea eccellente quella di fare di Trapani e della sua provincia la Capitale Italiana della Cultura per il 2021”. Con queste parole il sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone, ha annunciato il sostegno del Comune a Trapani Capitale Italiana della Cultura 2021, un’idea nata giorni fa e che sta pian piano crescendo.

“Il nostro territorio ha bisogno di valorizzare le sue risorse culturali e ambientali, farle diventare fonte di attrazione turistica, impegnare tutti quanti a migliorare l’offerta di eventi e servizi – ha fatto sapere Giacalone a nome della sua Amministrazione -. Con questa convinzione comunico che Petrosino sosterrà la candidatura del comune di Trapani a Capitale italiana della Cultura 2021, accogliendo l’invito del collega sindaco e amico Giacomo Tranchida. Daremo il nostro contributo con lo spirito di collaborazione che ci contraddistingue per raggiungere questo risultato che avrebbe ricadute economiche, sociali e turistiche per tutto il territorio provinciale. Petrosino è già pronta a mettersi in gioco con tante iniziative, come Art’s Oasis e i nostri appuntamenti culturali ed enogastronomici diventati ormai punto di riferimento sul territorio, le Cene in Vigna, gli eventi estivi e tanto altro. Facciamo rete, facciamo sistema”.