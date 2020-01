Petrosino: nuovo scontro Pellegrino-Giunta sui tributi pagati da amministratori e consiglieri

Pagare i tributi, si sa, è un dovere dei cittadini. Alcuni si interrogano anche se gli amministratori fanno altrettanto. A porsi questo quesito è la consigliera comunale di Petrosino, Marcella Pellegrino. “In questi mesi ho visto spesso il sindaco sollecitare i nostri concittadini al pagamento dei tributi, ma è pure vero che gli amministratori devono essere i primi a farlo, devono essere di esempio; mi dispiace dirlo ma a Petrosino non è stato proprio così. Visti i continui solleciti dell’Amministrazione verso i cittadini anche con manifesti affissi, ho voluto capire come fosse la situazione contributiva di chi amministra questo Comune e dei colleghi consiglieri”.

La Pellegrino, con nota del 3 ottobre, ha chiesto la situazione contributiva sui tributi locale degli amministratori e consiglieri comunali dell’Ente. Il dirigente del II settore, come sostiene l’ex vice sindaca, il 20/01/2020 afferma che tutti gli Amministratori e Consiglieri comunali risultano in regola con il pagamento dei tributi locali ad eccezione di un assessore e due Consiglieri. “A questo punto mi chiedo perché il sindaco, per correttezza verso i propri cittadini non si è accertato della situazione contributiva dei propri assessori e consiglieri”, afferma Marcella Pellegrino.

Però spuntano subito le incongruenze, anche temporali, di queste dichiarazioni. Infatti, alla nota dell’ex vice sindaca, ha replicato l’Amministrazione comunale di Petrosino, con una nota ufficiale.

“Abbiamo appreso dell’ennesimo ed inutile tentativo della Consigliera comunale Marcella Pellegrino di gettare ombre sull’operato impeccabile dell’Amministrazione oltre che sui membri del Consiglio comunale di Petrosino – ci hanno detto il Presidente del Consiglio Davide Laudicina e il vice sindaco Rocco Ingianni -. Le affermazioni della Pellegrino sono piene di falsità e omissioni. La consigliera Pellegrino mente sapendo di mentire, dimostrando in tal modo di agire al solo fine di ottenere un briciolo di popolarità che altrimenti non riesce ad avere e utilizzando lo strumento della stampa locale”. Secondo Laudicina e Ingianni, per ristabilire la verità, è sufficiente rendere pubblica la nota di risposta del dirigente dell’Ufficio comunale competente datata 12 dicembre 2019, nella quale si evince che “… tutti gli amministratori ed i consiglieri comunali sono in regola con il pagamento dei tributi locali”.

La nota del dirigente del settore quindi, dove si evince che tutti hanno pagato – anche se, ad una prima verifica manca il nome di un Consigliere comunale – è del dicembre dello scorso anno, non di questo mese. “In conclusione, rispediamo al mittente le accuse infondate, invitandola a smetterla di raccontare favole e impegnarsi finalmente su cose serie”, affermano i due. A sostegno delle loro tesi, gli amministratori ci hanno inviato le copie prodotte dagli uffici competenti in cui si afferma che in data 12/12/2019, tutti gli amministratori, come detto, erano in regola con il pagamento dei tributi comunali.

