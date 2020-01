Carnevale Petrosino 2020: due avvisi per gruppi mascherati e itinerari enogastronomici

E’ in piena attività la macchina organizzativa del Carnevale 2020 di Petrosino, che quest’anno si terrà dal 22 al 25 febbraio. All’albo pretorio on line del Comune sono stati pubblicati due avvisi riguardanti, rispettivamente, la partecipazione dei gruppi mascherati e la promozione degli itinerari turistici ed enogastronomici.

Al fine di valorizzare la sfilata dei carri allegorici e incentivare l’attrattiva turistica del Carnevale, l’Amministrazione Comunale intende coinvolgere scuole, associazioni, enti, comitati, gruppi spontanei senza fini di lucro al fine di creare gruppi mascherati, lasciando alla libera iniziativa dei partecipanti la scelta del tema sul quale comporre le maschere dei gruppi. I gruppi in maschera partecipanti dovranno essere composti da almeno 15 elementi. Le domande di partecipazione possono essere presentate entro le ore 12 del 31 Gennaio 2020, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito internet del Comune e reperibile anche presso l’ufficio turismo negli orari di ricevimento del pubblico. L’Amministrazione Comunale, in relazione al numero di gruppi partecipanti, potrà valutare l’opportunità di assegnare un contributo per il parziale ristoro delle spese sostenute.

L’Amministrazione Comunale intende promuovere l’istituzione di servizi turistici di qualità in occasione del Carnevale, al fine di promuovere la tradizione culturale alimentare e rafforzare i legami dei prodotti alimentari con il territorio. L’avviso è rivolto agli operatori turistici e gastronomici.

La domanda di partecipazione deve essere presentata all’ufficio protocollo del Comune, oppure tramite Pec (protocollo@pec.comune.petrosino.tp.it), entro il 7 febbraio 2020. Per maggiori informazioni si può contattare l’ufficio Suap o l’ufficio turismo al numero di telefono 0923-731743/747/711. La partecipazione è gratuita. Ogni operatore commerciale in campo gastronomico potrà proporre un’attività legata alla tradizione del Carnevale, pacchetti turistici, visite guidate, iniziative ludiche ed enogastronomiche. Gli operatori gastronomici si occuperanno della preparazione di menù tipici del Carnevale. I piatti dovranno essere preparati all’interno della propria attività commerciale. Le iniziative, selezionate dall’ufficio turismo del Comune, verranno inserite nel calendario del Carnevale di Petrosino 2020 e pubblicizzate nei siti e nelle pagine social istituzionali.