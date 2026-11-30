COMO (ITALPRESS) – Vince ancora il Como, che batte 3-0 la Juventus e scavalca momentaneamente il Milan al quarto posto della classifica di Serie A, aspettando la sfida tra i rossoneri e il Cagliari. Decisivi il gol di Nico Paz e la doppietta di Douvikas, arrivati dopo l’espulsione nei primi minuti di Kolo Muani.

Parte bene il Como, con Da Cunha che al 3′ scarica il mancino potente dalla distanza che impegna Vicario in tuffo. Neanche due minuti più tardi la Juventus resta in dieci uomini: rosso diretto a Kolo Muani per una reazione con tanto di colpo al viso di Valle dopo un contrasto di gioco. Svolta della gara, con la squadra di Spalletti che si chiude e cerca di gestire palloni in avanti con il solo Woltemade, mentre il Como accerchia la retroguardia bianconera con il solito palleggio. Alla mezz’ora altro tentativo dalla distanza del Como, stavolta con Couto, ancora attento Vicario. Pericolo per la Juventus, che riesce a riportarsi in avanti con Woltemade, rapido nel pallonetto che termina poco sopra la traversa di Butez. Occasioni da entrambe le parti, con il Como che perde per infortunio Milla e Valle, costretti entrambi a uscire a dieci minuti dall’intervallo. Nel recupero il Como passa in vantaggio, grazie alla punizione defilata sulla destra battuta da Paz che col mancino beffa Vicario.

Si chiude così il primo tempo con il Como che nella ripresa continua a cercare soluzioni per aggirare la retroguardia bianconera, compatta nel difendersi in inferiorità. Il muro juventino cade però al 63′, con il tiro dalla distanza di Ricci che, smorzato da una deviazione, finisce tra i piedi di Douvikas, letale a due passi dalla porta nel battere Vicario. Cambi per entrambi gli schieramenti, con il Como che aumenta la gestione del possesso davanti a una Juventus a corto di spunti. Per questo Spalletti inserisce Conceicao, Alajbegovic ed Ekhator.

Il Como ipoteca però il match all’80’, con la giocata di Paz che con un sombrero si libera di Conceicao e di testa anticipa Bremer servendo così l’assist per il tiro al volo di Douvikas, che firma la doppietta e chiude di fatto la sfida del Sinigaglia. Altra grande prestazione per il Como, brutta sconfitta per la Juventus, penalizzata dalla follia di Kolo Muani dopo appena 5 minuti e contestata dai tifosi al termine del match.

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