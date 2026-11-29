Riscatto immediato del Marsala, che tra le mura amiche del “Nino Lombardo Angotta” batte con un secco 4-0 il Parmonval, tornando a regalare una prestazione convincente ai propri sostenitori.

Gli azzurri hanno messo le cose in chiaro fin dal primo tempo. Al 6° minuto è stato Carbonaro a portare in vantaggio il Marsala su assist di Brasolin. Per il raddoppio sono bastati 10 minuti, con Prezzabile capace di andare in rete su suggerimento di La Piana. In vantaggio per 2-0 al termine del primo tempo, i lilibetani sono tornati in campo nella ripresa senza smarrire la concentrazione e con la determinazione a chiudere definitivamente la pratica. Decisivo, in tal senso, si è rivelato Manfrè, autore di una doppietta, prima di lasciare in campo tra gli applausi del pubblico. Gli ultimi minuti non hanno regalato altre emozioni al pubblico presente sugli spalti. Di conseguenza, al triplice fischio finale dell’arbitro Piccitto, i ragazzi di mister Giannusa hanno salutato i sostenitori e fatto rientro negli spogliatoi con il sorriso sulle labbra per il risultato ottenuto.

Prossimo incontro il 5 dicembre, in trasferta, con la Virtus Borgetto, fanalino di coda del girone con un solo punto in classifica.