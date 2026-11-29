Dopo quasi vent’anni di chiusura, il Complesso di Sant’Agostino si prepara a tornare a vivere. Non soltanto attraverso il recupero di un immobile storico nel cuore del centro di Mazara del Vallo, ma con una nuova funzione che punta a restituirgli il ruolo sociale che ha rappresentato per generazioni. L’ex Convitto, interessato da un importante intervento di ristrutturazione finanziato con fondi Pnrr per 6,9 milioni di euro, si avvia a diventare la Casa dell’associazionismo mazarese, un luogo destinato ad accogliere realtà del Terzo settore, attività, progetti e iniziative rivolte alla comunità. La struttura, situata in via Sant’Agostino, nei pressi di piazza San Michele, si sviluppa su due piani e dispone di circa 1.300 metri quadrati di superficie coperta, oltre agli spazi esterni.

Il recupero ha consentito di restituire fruibilità a un edificio che, dopo essere entrato nel patrimonio comunale, era rimasto chiuso per quasi due decenni, segnato progressivamente dal degrado. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è quello di trasformare Sant’Agostino in un presidio sociale, capace di contribuire a contrastare marginalizzazione e disagio e di mettere in rete le energie presenti in città. Un progetto che, nelle intenzioni, non dovrà limitarsi ad assegnare spazi alle associazioni, ma costruire un modello di collaborazione in grado di generare attività, servizi e nuove opportunità. “Siamo pronti a restituire al complesso di Sant’Agostino una funzione sociale, recuperandone lo spirito originario attraverso una visione contemporanea e, soprattutto, un metodo partecipativo”, afferma l’assessore alle Politiche giovanili e Partecipazione Gianfranco Casale. L’intenzione è quella di coinvolgere gli enti del Terzo settore e le fondazioni nella costruzione di “una vera alleanza”, trasformando l’immobile recuperato in un luogo “vivo, aperto e generativo di nuove opportunità per la comunità”.

La scelta di restituire alla struttura una vocazione sociale si lega anche alla storia del complesso. Per gran parte del Novecento, Sant’Agostino ha accolto bambini e ragazzi, spesso provenienti da situazioni di svantaggio, offrendo possibilità di studio, crescita e futuro. Negli ultimi anni della sua attività, inoltre, aveva rappresentato un punto di riferimento anche per persone anziane, rispondendo al bisogno di assistenza e alla solitudine. È proprio da questa funzione originaria che l’amministrazione intende ripartire, adattandola alle esigenze contemporanee. La fase che si apre adesso riguarda, però, soprattutto la definizione del modello di gestione e delle attività. Lunedì 30 novembre, alle 15, è prevista una prima visita agli spazi, riservata e contingentata, rivolta agli enti del Terzo settore e alle organizzazioni interessate. A seguire, al Civic, si svolgerà un workshop partecipativo per raccogliere idee, aspettative e proposte sul futuro del complesso. Il percorso sarà accompagnato da Open Impact, società e spin-off dell’Università Milano-Bicocca, che affiancherà il Comune nella definizione del modello gestionale, nella valutazione della sostenibilità e nella misurazione dell’impatto sociale, economico e ambientale del progetto. Il confronto servirà anche a predisporre il successivo avviso pubblico per individuare il soggetto gestore. Gli enti coinvolti, sottolinea Casale, non saranno semplici destinatari di una procedura di affidamento, ma dovranno contribuire attivamente alla progettazione e alla definizione delle attività.

