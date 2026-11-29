Rinunciare per qualche momento alla vista per riscoprire gli altri sensi, comprendere alcune delle difficoltà che quotidianamente affrontano le persone con disabilità visiva e riflettere sul significato dell’inclusione. È stato questo il filo conduttore della “Notte Azzurra”, l’appuntamento che ieri sera, 28 novembre, ha animato il Chiostro di San Domenico, a Trapani, nell’ambito della Settimana Distrettuale della Disabilità promossa dal Distretto Socio Sanitario 50.

Protagonisti della serata sono stati i giovani, coinvolti nell’organizzazione di laboratori, attività di aggregazione e momenti di sensibilizzazione. Tra questi, l’aperitivo al buio, un’esperienza attraverso la quale i partecipanti hanno avuto l’opportunità di sperimentare un modo diverso di vivere un momento della quotidianità, riflettendo sull’importanza dell’accessibilità, dell’autonomia e della piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale.

L’appuntamento si inserisce nel programma di iniziative avviato lo scorso 17 novembre dal Distretto Socio Sanitario 50, in collaborazione con l’Asp di Trapani e il progetto DesTEENazione. Un percorso nato da un’idea del Forum Trapani Accessibile, al quale si sono spontaneamente unite numerose realtà associative, sportive, giovanili e del Terzo Settore, contribuendo alla costruzione di un calendario di attività che ha coinvolto anche gli istituti scolastici dei nove Comuni del Distretto.

A illustrare i prossimi appuntamenti della rassegna è stata Marilena Cricchio, coordinatrice del Distretto Socio Sanitario 50.

«Il 30 novembre abbiamo l’appuntamento con la Challenge dei Canestri. Aspettiamo tutti in piazza Aldo Bassi, durante la mattinata, per fare canestri insieme. Il 2 dicembre avremo invece un interessante appuntamento con il Work Cafè dedicato al tema della disabilità e del lavoro. Sono invitate tutte le famiglie e tutte le persone con disabilità. Sarà una tavola rotonda con il Centro per l’Impiego, l’Ordine dei Commercialisti e gli enti di formazione, durante la quale parleremo delle opportunità di accesso al mondo del lavoro per le persone con disabilità. Infine, il 3 dicembre, ci ritroveremo al Polo Universitario di Trapani per l’incontro conclusivo. Sarà un momento istituzionale, ma soprattutto un momento di restituzione con le scuole, durante il quale premieremo gli istituti che in questi giorni hanno partecipato al contest».

La coordinatrice del D50 ha inoltre anticipato la volontà di organizzare un momento di restituzione alla comunità delle attività realizzate nel corso del 2026.

«Fare un bilancio in pochi minuti sarebbe davvero difficile e riduttivo, perché l’attività del Distretto Socio Sanitario 50, che rappresenta nove Comuni, è particolarmente articolata. Rendicontare quanto fatto è però un nostro dovere. Per questo vorremmo, quanto prima, invitare tutti a un momento nel quale raccontare il nostro bilancio sociale. Come Distretto Socio Sanitario, infatti, oltre al bilancio economico, abbiamo un bilancio sociale da restituire alla comunità. È una nostra responsabilità».

Il valore della rete territoriale e il protagonismo delle nuove generazioni sono stati sottolineati da Giuseppe Virzì, assessore del Comune di Trapani.

«Questa sera al Chiostro di San Domenico stiamo realizzando uno degli eventi della Settimana Distrettuale della Disabilità, che ha visto coinvolte le istituzioni, tante associazioni e le scuole. È una serata organizzata dai giovani, all’insegna dei laboratori, dello stare insieme e dell’aggregazione giovanile, attraverso cui affrontare un tema importante come quello della disabilità.

C’è stato tanto lavoro dietro questa manifestazione, che si concluderà il 3 dicembre. Abbiamo cercato di costruire una rete grazie allo stimolo del Forum Trapani Accessibile e all’impegno di tutti gli attori che hanno contribuito a portare avanti questo percorso di sensibilizzazione. Quest’anno abbiamo voluto che il messaggio non fosse circoscritto alla sola Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, ma che diventasse un percorso più ampio, capace di coinvolgere le scuole del territorio e tutta la comunità».

Sull’importanza delle esperienze dirette come strumento di sensibilizzazione si è soffermata Carmela Daidone, assessora ai Servizi Sociali del Comune di Erice.

«Il Distretto Socio Sanitario 50 sviluppa attività e iniziative sempre più efficaci. Quella dell’aperitivo al buio è un’esperienza particolare, attraverso la quale possiamo provare a metterci nei panni di chi ha una disabilità visiva, sviluppando empatia e acquisendo maggiore consapevolezza. È un’occasione di riflessione profonda sull’importanza dei sensi nella nostra quotidianità e sugli ostacoli che possono rendere difficile la piena inclusione delle persone con disabilità.

Il Distretto 50 sviluppa tantissime attività dedicate all’inclusione e l’esperienza di questa sera potrebbe rappresentare uno stimolo per promuovere iniziative analoghe anche in altri locali del territorio. Come amministrazioni siamo presenti per sostenere tutte quelle attività che hanno come obiettivo finale non soltanto l’integrazione, ma soprattutto l’inclusione».

Un messaggio che guarda anche al futuro e alle opportunità di accesso al mondo del lavoro è arrivato da Aldo Grammatico, sindaco di Paceco.

«Può sembrare paradossale, ma questo è un aperitivo al buio che ha come finalità quella di fare luce sul mondo della disabilità. È quello che sta cercando di fare il Distretto, con il contributo delle associazioni che quotidianamente si occupano di questi temi. Mi pregio di far parte anch’io di questo mondo in prima persona, essendo da sempre un volontario dell’AISM.

È importante che si accendano i riflettori su questi temi, perché non devono esserci disuguaglianze nella vita di ogni giorno e, soprattutto, nel presente e nel futuro di questi ragazzi. Quando si parla di futuro si parla anche di opportunità lavorative. Da qui l’importanza dell’appuntamento del 2 dicembre, durante il quale si parlerà di lavoro e disabilità, facendo luce sugli strumenti e sulle opportunità attualmente disponibili per favorire l’ingresso delle persone con disabilità nel mondo del lavoro».

I prossimi appuntamenti

La Settimana Distrettuale della Disabilità proseguirà domani, lunedì 30 novembre, con la “Challenge dei Canestri” di Special Olympics, in programma durante la mattinata in piazza Onorevole Aldo Bassi, a Trapani.