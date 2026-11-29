Seconda vittoria consecutiva per il Marsala Futsal, che al Palasancarlo supera il Reggio Futsal per 5-4 al termine di una partita combattuta ed emozionante. Gli ospiti si sono dimostrati un avversario ostico, capace di mettere in difficoltà i padroni di casa e di restare in partita fino all’ultimo secondo. Il Marsala, però, ha saputo rispondere con carattere e determinazione, conquistando tre punti preziosi per il proprio cammino in Campionato, portandosi a 18 punti, al pari della Gear Piazza Armerina e a -4 dal Regalbuto. Un successo importante anche per il morale della squadra che può guardare al prossimo impegno – quello contro l’Adrano in trasferta – consapevole che ci sia ancora tanto da lavorare e migliorare.

Primo tempo_ Un avvio di partita a ritmi alti, con Reggio che fa valere la sua fisicità in attacco e col Marsala capace di difendersi bene. Al 14’ Patti in fuga dalla fascia non aggancia Chilelli, poi Bavaresco, i primi brividi che consentono al Marsala Futsal di non trincerarsi nella propria area difensiva. Il goal è maturo quando al 7’ Giubilei sbuca laterale per stampare il pallone dietro le spalle del portiere avversario. Gli azzurri però non possono permettersi di distrarsi perchè i calabresi recuperano palla in fretta. Una pronta parata di Pacioni coi piedi salva tutto. Da qui in poi, fino alla prima parte del secondo tempo, gli ospiti capiscono il gioco del Marsala ed è un continuo di fitti fraseggi. Solo le intuizioni di Caropi impegnano non poco l’estremo difensore del Reggio. Ma il primo tempo si spegne sull’1 a 0.

Secondo tempo_ La ripresa vede un Marsala più aggressivo con la voglia di segnare un’altra rete per allungare la distanza dal Reggio. I primi tiri di poco fuori la porta sono di Caropi e Bonato, mentre i locali devono stare attenti a Pronesti, il numero 9 avversario è sempre più incisivo e a Diakite che già dal primo tempo mette in seria difficoltà la retroguardia azzurra. Ed è proprio lui a trovare il pari al 5’. Sul fronte opposto ci provano Bavaresco e poi Zullo, ma tutto cambia quando per un fallo in area Pacioni viene ammonito e l’arbitro concede il rigore trasformato da Mantuano all’8. E’ 1 a 2. Le squadre si perdono nelle trame dei passaggi ma il Marsala non sfrutta le ripartenze e deve essere meno prevedibile se vuole vincere. Dopo i tiri di Chilelli e Zullo, è proprio l’ex serie A di Lazio e Cosenza che tira un missile grazie all’assist di Bonato al 16’ e pochi secondi dopo Patti serve a Caropi un pallone d’oro per il 3 a 2. Reggio però non molla e Pacioni sventa una minaccia. Al 2’ Caropi segna a porta vuota approfittando del power play degli ospiti che non mollano di un centimetro e poco dopo accorciano le distanze ancora con Mangano. E’ 4 a 3. I lilybetani non possono distrarsi e lo capiscono. Il finale è intenso: all’ultimo minuto a Diakite porta il risultato sul 4 a 4, mentre il Marsala sfodera il power play e a 22 secondi dalla sirena, Zullo compie l’impresa segnando il goal decisivo del 5 a 4.