PALERMO (ITALPRESS) – “Con grande piacere ho voluto incontrare Alberto Angela a Castello Utveggio. Sono certo che saprà trasmettere, nella maniera migliore, ai telespettatori lo stupore e le suggestioni che accompagnano chiunque visiti questo luogo iconico di Palermo”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ieri sera ha voluto portare un saluto al noto conduttore e divulgatore, in questi giorni impegnato nella registrazione della puntata speciale che andrà in onda il 25 dicembre su Rai Uno e che vedrà protagonista la Sicilia con la città di Palermo.

“Castello Utveggio – ha aggiunto Schifani – è una parte inscindibile dell’immagine stessa della città e della sua storia, un monumento al quale abbiamo restituito piena dignità e funzionalità. Al tempo stesso, è il proscenio dal quale poter lanciare uno sguardo sulla Conca d’oro che riempie di incanto”.

Nel corso dell’incontro, il presidente si è soffermato anche con il regista e gli autori impegnati nella produzione. Ospite di Alberto Angela, sul set di Monte Pellegrino, l’attrice palermitana Teresa Mannino.

La trasmissione rientra nell’ambito dell’accordo stipulato dalla Regione Siciliana con la Rai e che comprende anche la diretta de “L’anno che verrà” da piazza Politeama, a Palermo, sempre su Rai Uno, oltre alla promozione all’interno di programmi televisivi come, tra gli altri Ballando con le Stelle, UnoMattina, Linea Verde, È sempre mezzogiorno e Geo.

“Lo speciale su Palermo – conclude Schifani – rappresenta un’eccezionale vetrina e l’occasione di far conoscere all’Italia intera l’anima più vera del nostro popolo, l’opportunità di legare la descrizione del patrimonio artistico della città al racconto dei tanti capitoli della sua storia e della sua cultura. Un racconto che affascinerà il pubblico, invogliandolo a venire a visitare la Sicilia”.

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-Foto ufficio stampa Regione Siciliana-

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