La maggioranza non si presenta in aula. Passa la pregiudiziale di Marzia Patti (Pd) che rinvia la discussione sulla decadenza. Prelevato e bocciato il punto sul Piano urbanistico generale su richiesta della consigliera Fideccia.

Un’altra serata politicamente complicata per l’amministrazione Tranchida al Consiglio comunale di Trapani. La maggioranza non si è presentata in aula, lasciando gli undici consiglieri dell’opposizione presenti – assente Annalisa Bianco – a confrontarsi sui punti all’ordine del giorno. Tra i temi più delicati c’era quello relativo alla decadenza. Alla luce delle motivazioni esposte dal segretario generale Iacono, il Consiglio ha ritenuto opportuno rinviare la discussione, votando favorevolmente la pregiudiziale presentata dalla consigliera del Partito Democratico Marzia Patti. Il punto, dunque, non è stato affrontato nel merito e la discussione è stata rinviata.

La seduta ha però registrato un altro passaggio politicamente rilevante. Su richiesta del consigliere Fideccia, è stato prelevato il punto relativo al PUG, il Piano urbanistico generale, strumento fondamentale per la pianificazione e lo sviluppo del territorio. Il provvedimento è stato portato al voto e bocciato. Un altro stop per l’Amministrazione comunale, che si ritrova a fare i conti con un Consiglio in cui, anche in assenza della maggioranza, l’opposizione riesce a incidere sulle scelte e sui provvedimenti in discussione. La bocciatura del PUG si aggiunge a una fase politica già particolarmente delicata per il sindaco Giacomo Tranchida, reduce dalla recente battaglia sulla mozione di sfiducia, respinta dal Consiglio comunale. Una vicenda che non ha chiuso il confronto politico e che, anzi, continua a lasciare emergere tensioni e difficoltà nei rapporti tra amministrazione e assemblea cittadina. Questa sera, tra il rinvio della discussione sulla decadenza e la bocciatura del PUG, l’opposizione ha segnato un altro punto a proprio favore. Per Palazzo D’Alì si apre l’ennesimo fronte politico e amministrativo da affrontare.