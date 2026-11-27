Nel 2025 si contavano in media 6,6 psichiatri ogni 100.000 abitanti, secondo quanto emerso dal 15esimo Piano quinquennale (2026-2030) del Paese dedicato alla salute mentale.
Il piano ha fissato l’obiettivo di creare un sistema di servizi per la salute mentale caratterizzato da una stretta collaborazione e da un’ampia copertura, affinchè la popolazione possa avere pari accesso a un’assistenza sistematica, continua, di alta qualità ed efficace nel campo della salute mentale.
Per creare un solido gruppo di professionisti a sostegno di tale obiettivo, il piano ha delineato misure che includono il miglioramento della formazione degli studenti di medicina specializzati in salute mentale e la formazione di medici e infermieri nei reparti di psichiatria, oltre a garantire la retribuzione degli operatori sanitari di questa specialità.
Nell’ambito degli sforzi per migliorare il sistema articolato su cinque livelli, da quello nazionale a quelli provinciale, municipale, di contea e di cittadina, il Paese ha annunciato che istituirà un ospedale psichiatrico o un reparto dedicato ai servizi psichiatrici presso un ospedale generale in ciascuna suddivisione a livello provinciale.
Saranno istituite strutture dedicate alla salute mentale nelle città di livello municipale e nelle località a livello di contea con una popolazione superiore a 500.000 abitanti, nonchè reparti e ambulatori dedicati negli ospedali pubblici dei centri urbani a livello di contea.
Nel piano viene posta particolare attenzione alla salute mentale degli anziani e dei bambini.
Maggiori sforzi saranno dedicati alla valutazione e all’intervento sui disturbi mentali più comuni tra gli anziani, come depressione, ansia e demenza, e saranno forniti i corrispondenti servizi di indirizzamento verso strutture specialistiche, secondo il piano.
Verrà promosso lo screening dell’autismo tra i bambini di età inferiore ai sei anni, come si legge nel piano, che prevede anche sforzi per potenziare il monitoraggio della salute mentale dei bambini in età scolare.
Il piano è stato pubblicato congiuntamente da 23 dipartimenti centrali, tra cui la Commissione nazionale per la sanità, il Dipartimento per il lavoro sociale del Comitato centrale del Partito comunista cinese e la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-