HEFEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Tre linee ferroviarie ad alta velocità sono state inaugurate oggi nella provincia orientale cinese dell’Anhui, estendendo la rete ferroviaria ad alta velocità nel delta del fiume Yangtze a oltre 8.500 chilometri.

Le linee Chaohu-Màanshan, Huaibei-Bengbu e Huaibei-Fuyang aggiungono circa 364,5 chilometri di nuovi binari principali, con una velocità di progetto di 350 chilometri orari, che miglioreranno la connettività regionale creando molteplici collegamenti rapidi tra le principali città.

L’apertura delle tre linee riduce i tempi di percorrenza tra le città e rafforza i collegamenti delle tratte ad alta velocità già esistenti, ha dichiarato Yang Xiuzhi, ingegnere del China Railway Shanghai Group.

Sia Màanshan che Huaibei distano ora poco più di un’ora di treno da Hefei, capoluogo della provincia dell’Anhui, e sono più strettamente collegate alle aree metropolitane della regione. Nel frattempo, Fuyang e Bengbu rafforzeranno il loro ruolo di snodi della rete regionale.

Inoltre, cinque contee dell’Anhui hanno ottenuto per la prima volta l’accesso alla rete ferroviaria ad alta velocità, migliorando notevolmente gli spostamenti dei residenti locali.

L’ampliamento della rete ferroviaria ad alta velocità agevolerà lo sviluppo del delta del fiume Yangtze, una delle regioni economiche più dinamiche della Cina, che comprende Shanghai e le province di Jiangsu, Zhejiang e Anhui.

Con un contributo pari a quasi un quarto del PIL nazionale nel 2025, la regione ospita 26 distretti manifatturieri avanzati di livello nazionale, con punti di forza nei settori dei circuiti integrati, dei veicoli a nuova energia, della biomedicina, delle attrezzature aeronautiche e dei nuovi materiali.

Le nuove linee non favoriscono soltanto il traffico passeggeri, ma accelerano anche i flussi di talenti, tecnologie e altre risorse.

Le autorità ferroviarie hanno dichiarato che ulteriori treni saranno aggiunti sulle tre linee in base alla domanda, in occasione dell’aggiornamento dell’orario ferroviario nel primo trimestre del prossimo anno, migliorando ulteriormente la connettività nella regione.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-