ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta a Roma la conferenza stampa “Bronchiectasie: una priorità emergente per la salute respiratoria. Sfide, percorsi di presa in carico e nuove prospettive per il SSN”. L’incontro ha riunito clinici, associazioni pazienti e rappresentanti istituzionali per approfondire le principali sfide legate alle bronchiectasie, una patologia respiratoria cronica ancora poco riconosciuta e spesso sottodiagnosticata, e per confrontarsi sulle strategie volte a migliorarne la diagnosi, la presa in carico e l’accesso ai percorsi specialistici.Al centro dell’evento, la presentazione del policy paper “Bronchiectasie: modelli virtuosi di presa in carico della cronicità”, elaborato da un Gruppo di lavoro multidisciplinare composto da clinici ed esperti, associazioni pazienti e rappresentanti istituzionali. Il documento analizza le principali criticità che caratterizzano il percorso diagnostico e assistenziale delle persone con bronchiectasie e formula una serie di raccomandazioni volte a promuovere una presa in carico più tempestiva, equa e omogenea a livello nazionale. Il policy paper, realizzato con il contributo non condizionato di Insmed, è patrocinato da AIB – Associazione Italiana Bronchiettasie APS, AIPO-ITS/ETS e SIP – Società Italiana di Pneumologia.“Le bronchiectasie sono una malattia raramente compresa, perchè invisibile. Come per molti pazienti, anche per me la diagnosi è arrivata tardi: per anni ho convissuto con tosse e bronchiti ricorrenti, finchè nel 2013 la prima TAC ha svelato la malattia. Una diagnosi cambia la vita non solo di chi la riceve, ma anche di chi gli sta accanto – afferma Donatella Nobile, Presidente AIB – Associazione Italiana Bronchiettasie APS -. Convivere con una patologia cronica non riconosciuta significa pagare un prezzo in termini di tempo e di costi, tra visite e cure quasi sempre a carico del paziente, assenze dal lavoro e spostamenti verso centri specialistici lontani da casa. Per questo motivo il policy paper rappresenta un passaggio storico per una malattia già nota dal 1889, ma rimasta troppo a lungo orfana di attenzione, riconoscimento e risposte assistenziali adeguate”.Le bronchiectasie sono una malattia polmonare infiammatoria cronica, considerata la terza patologia cronica delle vie aeree più comune dopo asma e BPCO, caratterizzata da una dilatazione anomala e irreversibile dei bronchi che provoca infezioni respiratorie ricorrenti e riacutizzazioni. In Italia si stima che colpiscano circa 130 persone ogni 100.000 abitanti, con un’incidenza che supera i 1.200 casi ogni 100.000 tra gli over 70 e una netta prevalenza femminile (il 60-80% dei pazienti).In particolare, le riacutizzazioni rappresentano una delle principali cause di ospedalizzazione e contribuiscono in modo significativo all’impatto economico della patologia: il costo medio annuo per paziente è stimato essere 1,9 volte superiore a quello dei pazienti con asma e i ricoveri rappresentano il 44% della spesa complessiva.I dati raccolti evidenziano ritardi significativi nella diagnosi e nell’accesso alle cure specialistiche: la prima TAC del torace viene eseguita in media dopo 885 giorni dall’esordio dei sintomi, per ottenere una diagnosi definitiva sono necessari circa 3,5 anni, mentre l’accesso a un centro specializzato richiede mediamente circa 9 anni. Inoltre, il 58,7% dei pazienti riporta un peggioramento clinico legato alle criticità assistenziali. A queste difficoltà si aggiungono la mancata inclusione della patologia nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), l’assenza di uno specifico codice di esenzione, la limitata disponibilità di percorsi dedicati e la distribuzione non omogenea dei centri di riferimento sul territorio nazionale. Un quadro che rende necessaria una risposta coordinata sul piano clinico e organizzativo.“Le bronchiectasie rappresentano una sfida emergente per la salute respiratoria e richiedono una maggiore attenzione clinica, organizzativa e istituzionale. I bisogni ancora insoddisfatti sono chiari: il riconoscimento tempestivo della malattia, l’identificazione delle cause sottostanti, l’accesso alla diagnostica microbiologica e alla fisioterapia respiratoria, la prevenzione delle riacutizzazioni e la continuità della presa in carico – sostiene Stefano Aliberti, Responsabile dell’Unità Operativa di Pneumologia presso IRCCS Istituto Clinico Humanitas e Professore Ordinario di Malattie dell’Apparato Respiratorio presso Humanitas University -. Dobbiamo superare la frammentazione dei percorsi e le disomogeneità territoriali, costruendo percorsi diagnostico-terapeutici condivisi e reti integrate tra centri di riferimento, con il coinvolgimento di professionisti multidisciplinari e associazioni di pazienti”.Il confronto ha approfondito anche il ruolo della diagnosi tempestiva, dei percorsi di cura personalizzati e continuativi e della ricerca clinica. Come sottolinea il policy paper, l’arrivo di nuove terapie rende ancora più importante disporre di percorsi diagnostici chiari e condivisi, mentre dati nazionali più solidi possono contribuire a orientare le scelte e gli investimenti nel campo della ricerca.“Sebbene la consapevolezza verso le bronchiectasie, storicamente considerate una malattia rara, stia crescendo in tutto il Paese, come dimostra la numerosa partecipazione degli specialisti agli eventi di formazione dedicati, resta ancora molto da fare sul piano organizzativo e politico. Servono percorsi di presa in carico dedicati a questa patologia equamente distribuiti sul territorio nazionale, capaci anche di ridurre i costi che oggi gravano sul paziente affetto da questa patologia”, afferma Paola Faverio, Pneumologa presso SC Pneumologia, Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza e Professoressa associata di Malattie dell’apparato respiratorio presso l’Università di Milano-Bicocca.Per tradurre le evidenze scientifiche e i bisogni dei pazienti in percorsi di cura più efficaci e omogenei sul territorio nazionale è fondamentale anche l’impegno delle istituzioni.“Chi convive con le bronchiectasie può aspettare anni per una diagnosi e incontrare ulteriori ostacoli per accedere a un centro specializzato. Il diritto a una diagnosi tempestiva e alla continuità delle cure deve essere garantito in ogni regione. Il documento presentato a Roma, frutto del lavoro comune di clinici, associazioni dei pazienti e istituzioni, offre una base concreta per definire percorsi di cura condivisi e rafforzare il collegamento tra i servizi territoriali e i centri specialistici. E’ necessario dare risposte anche sul tema del riconoscimento della patologia nei livelli essenziali di assistenza e di un’esenzione specifica, per ridurre i costi che oggi gravano sulle persone e sulle loro famiglie”, dichiara la senatrice Ylenia Zambito, Segretario X Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato.L’incontro ha confermato, quindi, l’urgenza di rafforzare l’attenzione verso le bronchiectasie e di promuovere un approccio più strutturato e uniforme alla loro gestione sul territorio nazionale. Le raccomandazioni contenute nel policy paper delineano un percorso concreto per migliorare diagnosi, presa in carico e accesso alle cure, con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze territoriali e garantire ai pazienti risposte tempestive e appropriate lungo tutto il percorso assistenziale.

– foto mec/Italpress –

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