ROMA (ITALPRESS) – Tre persone arrestate e altre tre denunciate, tutte residenti in Campania: è il bilancio dell’operazione “Dark Images” contro la pedopornografia online condotta dalla Polizia Postale. L’indagine, coordinata dalle Procure di Salerno e Potenza, era partita nel gennaio 2026 dagli investigatori della Polizia Postale di Salerno insieme al Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online di Roma. Lavorando sotto copertura, gli agenti si sono infiltrati in spazi virtuali chiusi e protetti da sistemi per nascondere l’identità degli utenti, riuscendo a monitorare diverse piattaforme usate per caricare, conservare e scambiare migliaia di file illeciti.Le analisi informatiche hanno permesso di risalire alle identità reali dietro gli account anonimi, scoprendo che si trattava di persone insospettabili, tra cui professionisti e padri di famiglia. Le Procure di Salerno e Potenza hanno così disposto sei perquisizioni simultanee nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Caserta, impegnando 25 specialisti della Polizia Postale.Nelle abitazioni sono stati sequestrati computer e smartphone con ancora installate le app usate per gli scambi. L’esame dei dispositivi ha portato alla scoperta di un enorme archivio di foto e video, anche con gravi abusi su bambini molto piccoli. Per tre uomini, tra i 40 e i 78 anni – due della provincia di Salerno e uno di quella di Avellino – è scattato l’arresto in flagranza.

– Foto: Polizia di Stato –

(ITALPRESS).