ROMA (ITALPRESS) – “Ci eravamo illusi qualche decennio fa, alla fine della guerra fredda, che fosse arrivato il tempo della profezia del profeta Michea, ma a quella condizione non è corrisposta un’adeguata e solida applicazione dei principi che il profeta indica. Non vi è stata un’adeguata e consolidata ricerca di motivi che uniscono l’umanità”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’inaugurazione dell’Anno Accademico 2026/2027 della Pontificia Università Lateranense.“Quanto avviene oggi invece suscita allarme, e il Papa con chiarissimo e severo rigore ha indicato più volte” il pericolo “del ritorno di volontà e dominio, la volontà di reintrodurre la barbarie nei rapporti internazionali. Il messaggio che abbiamo ascoltato oggi va raccolto non soltanto qui, ma ovunque”, ha sottolineato Mattarella.

– Foto di repertorio ufficio stampa Quirinale –

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