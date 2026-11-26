PALERMO (ITALPRESS) – Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, ha fatto visita alla Stazione Carabinieri di San Cipirello, dove, dopo aver incontrato i militari del Reparto, ha ispezionato i locali della caserma. Nel corso dell’incontro, il Generale ha sottolineato la centralità del ruolo delle Stazioni Carabinieri nei piccoli centri, dove l’Arma, spesso unica forza di polizia a presidio del territorio, rappresenta un imprescindibile punto di riferimento per le comunità locali, nonché il volto amico e rassicurante dello Stato. Il Comandante della Legione ha esortato i militari a svolgere il servizio istituzionale con amore, entusiasmo e passione, traendo soddisfazione dalla propria quotidianità professionale e “abitando l’uniforme” con piena consapevolezza dei valori che essa rappresenta. Particolare attenzione è stata rivolta all’importanza dell’esempio e della condotta di ciascun militare, quali strumenti imprescindibili per preservare il patrimonio di fiducia e di stima che la popolazione nutre nei confronti dell’Arma, evitando di depauperare, con comportamenti non conformi ai valori dell’Istituzione, il prestigio e l’autorevolezza che da sempre la contraddistinguono.

Il Generale ha altresì rimarcato l’importanza di coltivare un ambiente lavorativo sereno, coeso e improntato al reciproco rispetto, richiamando la necessità di svolgere il servizio sul territorio con costante attenzione e vigilanza, senza mai abbassare la guardia, mantenendo al contempo l’umiltà, la capacità di ascolto e la disponibilità al confronto. A conclusione dell’incontro, l’Alto Ufficiale ha rivolto ai militari l’invito a vivere appieno il territorio e le comunità loro affidate, a svolgere il proprio lavoro con entusiasmo, senza rinunciare al piacere di farlo, alimentando quotidianamente la passione per la scelta professionale compiuta e contribuendo, attraverso il proprio operato, a mantenere alto il nome dell’Istituzione.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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