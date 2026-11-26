PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Finisce 2-2 tra Paris Saint Germain e Roma nella quinta giornata del girone unico di Champions League. Apre le marcature Hermoso, poi il pareggio del Psg di Zabarnyi; nella ripresa arrivano prima il rigore di Dembèlè e successivamente quello di Malen. Gasperini sorprende tutti tenendo l’olandese e Dybala in panchina, schierando Castro. Si parte con grande intensità e due squadre che provano subito a spingersi in avanti. Al 5′, Hermoso strappa palla ad Akliouche sulla sinistra, servendo Soulè, che dopo essersi spinto sul fondo mette il pallone a centro area restituendolo allo spagnolo per l’1-0 ospite. I parigini provano a reagire, aggrappati soprattutto alle iniziative di un ispirato Nuno Mendes. La squadra di Luis Enrique pareggia alla mezz’ora su calcio d’angolo, con il colpo di testa di Zabarnyi su cross di Mayulu. Soulè non riesce a intercettare il pallone calciato sul primo palo, che arriva al difensore ucraino bravo a deviare il pallone nella rete difesa da Svilar. Al 40′ chance per un nuovo vantaggio della Roma, con il colpo di testa su calcio d’angolo di Ndicka che termina sul fondo. Si va all’intervallo sul risultato di 1-1. Al 51′ Pisilli avanza centralmente lasciando partire una conclusione dal limite, ma Safonov fa buona guardia. Al 60′, sul versante opposto, Hakimi scappa a Wesley che lo mette giù in area. Nyberg indica subito il dischetto, su cui si presenta il neo entrato Dembèlè. Palla da una parte, Svilar dall’altra e partita ribaltata dal Psg. Al 74′ Dybala, entrato poco prima, riceve in area e appoggia per Soulè, che ci prova da distanza ravvicinata ma vede la sua conclusione respinta di mano da Vitinha. Dopo un controllo al Var, Nyberg concede il secondo penalty di serata. Dagli undici metri si presenta Malen, entrato poco prima che spiazza Safonov per il 2-2 con cui si arriva al fischio finale. La Roma sale a 5 punti ma rimane fuori dalla zona playoff, il Psg rallenta per la prima volta ed è ora secondo a quota 13.

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