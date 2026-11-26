MILANO (ITALPRESS) – L’ultima edizione di Eicma, svoltasi a inizio novembre a Milano, si è conclusa con numeri record sia per dimensione espositiva sia per affluenza di pubblico. A tracciare il bilancio dell’Esposizione internazionale delle due ruote è il presidente di Eicma, Pietro Meda, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa Italpress. “E’ andata molto bene. E’ stata l’edizione dei record assoluti”, ha dichiarato Meda, ricordando che si è trattato dell’Eicma “più grande della storia, 300.000 m² e 10 padiglioni”. Un risultato straordinario se si considera che “siamo partiti da dopo il Covid 2022 con quattro padiglioni e mezzo, siamo arrivati a 10, quindi è quasi raddoppiata”. Il presidente ha inoltre evidenziato il “record di pubblico: siamo riusciti a fare il +6% sul pubblico dell’anno scorso”, spiegando che si tratta di “un successo che è stato sia dal punto di vista del business, quindi della dimensione interna dell’esposizione, sia dal punto di vista del consumer. Il pubblico è aumentato del 6%, il 6% sono 600.000 persone”. Tra le attrazioni di maggior rilievo, Meda ha citato la mostra tematica promossa con la MotoGp: “Credo che il contenuto più bello di quest’anno sia stata questa mostra che abbiamo fatto con MotoGP, che ha visto passare 150.000 persone in cui abbiamo ripercorso la storia della MotoGP degli ultimi 70 anni, dalla prima MotoGP della storia fino a quella di Pecco Bagnaia, l’ultima Ducati campione del mondo con un pilota italiano”. Per la sezione live a Motolive si è tenuta la consueta charity race con un ospite d’eccezione, il trialista Tony Bou, definito da Meda “un grandissimo trialista che ha vinto quasi 40 mondiali ed è una persona eccezionale”. Spazio anche al dibattito industriale con il convegno di Ancma sulla mobilità del futuro a due ruote, “partecipato da tutto il gotha dell’industria mondiale”, che ha offerto “un confronto ad altissimo livello con Acem e Ancma”. L’esposizione ha visto inoltre la visita a sorpresa della premier Giorgia Meloni, che Meda ha accompagnato tra gli stand: “La premier ha portato supporto per tutta l’industria, ma ha guardato molto le case italiane: Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi, Ducati e Fantic. La visita si è concentrata sulla vicinanza del governo alle industrie nazionali e a una fiera che, essendo la prima al mondo, rappresenta un’eccellenza italiana”. Sul fronte logistico e dei trasporti, Meda ha spiegato le novità per i visitatori: “Abbiamo allargato la pianta e i corridoi tra un padiglione e l’altro arrivando a 10 padiglioni per permettere una miglior fruibilità all’interno”. Per agevolare la mobilità sono stati stipulati “accordi con Trenord per biglietti scontati e messi a disposizione parcheggi gratis come lo stadio di San Siro collegati alla metropolitana di ATM”. Inoltre, in collaborazione con Fiera e Fondazione Fiera, “stiamo valutando di fare un biglietto unico che includa anche i mezzi pubblici”. In vista dei prossimi appuntamenti, il presidente ha confermato che le date di Eicma 2027 saranno “dal 9 al 14 novembre 2027”. Il calendario delle attività proseguirà durante l’anno a supporto del settore: “Dal 30 aprile al 2 maggio faremo a Misano la quarta edizione dell’EICMA Riding Fest per provare le novità viste a novembre, seguita da un evento fuoristrada off-road la terza settimana di settembre”.(ITALPRESS).

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