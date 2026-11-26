ROMA (ITALPRESS) – “Voglio dire a tutti che non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria. Ho servito il mio Paese con onestà e lealtà. Ho obbedito sempre agli ordini che mi sono stati impartiti ed ho assolto ai compiti che mi sono stati affidati, anche contro la mia volontà, con impegno”. Così l’ex capo della Polizia Giovanni De Gennaro, morto suicida sabato scorso, in una delle lettere lasciata “a chi di competenza, con l’auspicio che abbia l’onestà di renderlo pubblico” e pubblicata oggi in esclusiva dal Corriere della Sera.

“Ho sempre lavorato con impegno e onestà al servizio dello Stato – aggiunge -. Molto probabilmente ho commesso degli errori, ma sempre e soltanto per assolvere ai miei doveri. Per gli errori commessi posso soltanto chiedere scusa, ma non posso cancellarli.

In compenso mi sono occupato di tutti quelli che avevano bisogno del mio aiuto. Cercate e troverete decine di testimoni, sempre che abbiano l’ardire di farsi avanti. Non ho mai fatto nulla però per la mia famiglia e di questo non posso che rammaricarmi”.

Poi rivendica correttezza e lealtà nei confronti delle istituzioni e di chi si è affidato a lui. “Non ho mai tradito la fiducia di quanti me l’hanno accordata e non ho mai tradito l’amicizia. Posso ora soltanto chiedere scusa e invocare il perdono di quelle persone che involontariamente ho coinvolto nei problemi che oggi stanno affrontando”. Infine l’auspicio per il destino di chi è sotto inchiesta com’era lui: “Spero che sulla valanga di falsità che ora mi stanno travolgendo alla fine prevalga la verità”.

(ITALPRESS).

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