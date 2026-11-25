PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Da inizio anno, Pechino ha installato 48 panchine ecologiche realizzate con materiali riciclati in 26 spazi pubblici, nell’ambito degli sforzi della capitale per promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti e creare un’economia circolare.

Gli spazi pubblici comprendono strade storiche, parchi urbani, percorsi verdi lungo corsi d’acqua e piazze commerciali in sette distretti, ovvero Dongcheng, Xicheng, Chaoyang, Haidian, Fengtai, Shijingshan e Tongzhou, come riferito dalla Commissione municipale per la gestione urbana di Pechino.

Queste panchine riciclate sono disponibili in due tipologie principali. Le panchine “a nuvola” sono realizzate con materiali in polipropilene, come contenitori da asporto e bicchieri di plastica riciclati, sottoposti a lavaggio, triturazione, modifica e stampaggio a iniezione. Ciascuna contiene materiale riciclato proveniente da circa 1.000 contenitori da asporto. Le panchine “a pannelli” sono realizzate con cartoni del latte che vengono selezionati, privati degli strati di alluminio e plastica e triturati prima di essere pressati a caldo per ottenere pannelli compositi riciclati.

Ogni seduta realizzata con materiali riciclati è dotata di un cartello che illustra la provenienza e la quantità dei materiali utilizzati.

Negli ultimi anni, Pechino ha ampliato il proprio sistema di raccolta dei materiali riciclabili, collegando i punti di conferimento nei quartieri, le stazioni di trasferimento e i centri di smistamento, in modo da consentire la raccolta, il trasporto e il trattamento di materiali riciclabili di basso valore, come i contenitori di plastica da asporto e i bicchieri monouso. Questa rete di riciclo dei contenitori copre ora oltre 20 tra università, parchi e stazioni ferroviarie, più di 140 edifici adibiti a uffici e 11.207 comunità residenziali dotate di macchinari per il riciclo.

La capitale ha inoltre inaugurato una piattaforma online dedicata alla raccolta differenziata a livello cittadino, che consente ai residenti di prenotare il ritiro a domicilio di vecchi mobili, rifiuti derivanti da lavori di ristrutturazione ed elettrodomestici usati, e pubblica i prezzi dei materiali riciclabili come carta, plastica, metalli e tessuti.

“Ciò che conta nella costruzione di una filiera completa del riciclo non è trasformare i prodotti finali in oggetti da esposizione, ma fornire un riscontro ai residenti quando effettuano la raccolta differenziata e consentire loro di vederne i risultati negli spazi pubblici, in modo che la raccolta differenziata continui a essere trasformata in risorse”, ha dichiarato Liu Jie, funzionario della Commissione municipale per la gestione urbana di Pechino.

Secondo la commissione, Pechino installerà altre panchine realizzate con materiali riciclati in un maggior numero di luoghi, tra cui quartieri riqualificati, parchi rinnovati e aree commerciali con percorsi pedonali e ciclabili migliorati, continuando al contempo a potenziare il proprio sistema di raccolta dei materiali riciclabili.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-