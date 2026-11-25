Spalletti è intervenuto poi sulla questione attaccante: “Non ho parlato male di Woltemade o Kolo Muani. Il grido disperato su un attaccante è il vostro. Si parla sempre della punta, quante volte mi avete domandato di Vlahovic? Io devo rispondere, la mia non è la richiesta di un calciatore, è una caratteristica. Ma l’andiamo a trovare nei calciatori che abbiamo a disposizione. Speriamo che Ekhator ci faccia vedere di avere anche queste soluzioni. Tutti e due – riferendosi a Kolo Muani e Woltemade -, non li posso far giocare sempre insieme”.
Sarà il momento di Ekhator che domani – come confermato dallo stesso Spalletti – partirà dal primo minuto: “Rende la fase di possesso, in un momento critico, come un possesso utile. Baldini ne parla benissimo, sono d’accordo con lui, è una promessa”. Sul recupero di Yildiz ha invece ribadito: “Sta andando benissimo, stamani si è messo a fare un allenamento particolare, di precisione. Bisogna lasciarlo tranquillo e aspettare i tempi corretti”.
In conferenza è intervenuto anche Neto, che tornerà titolare: “L’Europa League è un obiettivo importantissimo, la Juve gioca per vincere qualsiasi partita. Sono molto contento, ho tanto entusiasmo, è sempre importante poter tornare in campo con questa maglia. Mi ricordo l’ultima partita con la Juve, era la finale di Coppa Italia a Roma nel 2017. Ho delle sensazioni positive, c’è un ambiente molto sano”.
Il portiere brasiliano ha poi aggiunto: “Siamo una squadra in crescita, ci sono tanti ragazzi giovani che stanno cercando di capire come si svolge ogni situazione. Alti e bassi ci possono stare, ma il campionato è talmente lungo che non possiamo stare qui a vedere come va questo momento”.
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(ITALPRESS).