ROMA (ITALPRESS) – Rivederla in pista a Cervinia ieri, a 91 giorni dall’intervento per la rimozione della placca e delle viti dal ginocchio sinistro, lasciava ben sperare. E invece, a distanza di 24 ore, Federica Brignone alza bandiera bianca e annuncia il ritiro. Quasi un fulmine a ciel sereno anche se la 36enne valdostana era stata giù chiara dopo Milano-Cortina: per essere presente ai Giochi Invernali in Italia aveva stretto i denti ma per un suo ritorno a tempo pieno c’era una sola condizione, che la gamba non le facesse più male. Proprio per questo lo scorso 25 agosto era andata sotto i ferri: intervento riuscito e countdown per un rientro che non ci sarà. “Dopo questi due giorni sulla neve – il suo annuncio in un video diffuso dalla Fisi – mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e soprattutto mi fa troppo male, per cui ho deciso di finire la mia carriera d’atleta e di non fare più le gare, anche se è una decisione molto difficile – le parole della 36enne valdostana, che nelle scorse settimane si era congedata dall’Arma dei Carabinieri per ri-tesserarsi per lo Sci Club Courmayeur dove tutto è iniziato – Però mi piacerebbe davvero riaprire una volta ancora il cancelletto di gara per salutare questo mondo che amo e che adoro e per salutare tutti. Vi farò sapere dove e quando”. Ci sarà dunque ancora un ultimo ballo per Federica Brignone, che lascia dall’alto di una carriera straordinaria. Figlia d’arte (mamma Maria Rosa Quario era una slalomista), allenata dal fratello Davide, che fa parte dello staff tecnico della Nazionale, la Tigre di La Salle ha esordito in Coppa del Mondo il 28 dicembre 2007 nel gigante di Lienz, prima di 363 gare del massimo circuito internazionale: 85 podi complessivi, fra cui 37 vittorie, il suo bilancio, ma soprattutto due Coppe del Mondo generali (2020 e 2025), impresa mai riuscita prima di allora ad una sciatrice italiana. Nel suo palmares anche svariate coppette di specialità (discesa 2025, gigante 2020 e 2025, combinata 2019 e 2020, super-G 2022), cinque medaglie mondiali (oro in gigante a Saalbach 2025 e in combinata a Courchevel 2025, argento in gigante a Garmisch 2011 e Courchevel 2023 e argento in supergigante a Saalbach 2025) e cinque olimpiche: a Pyeongchang 2018 il bronzo fra le porte larghe, quattro anni dopo a Pechino l’argento nella stessa specialità oltre al terzo posto in combinata, e poi il doppio oro di Milano-Cortina a febbraio, fra gigante e supergigante. Un’impresa insperata considerato che dieci mesi prima, il 3 aprile 2025 agli Assoluti di Moena, aveva riportato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un infortunio che avrebbe stroncato la carriera di chiunque, non di Federica Brignone, arrivata in extremis ai Giochi italiani col ruolo di portabandiera. Dopo il doppio successo sull’Olympia delle Tofane si era concessa un paio di gare a Soldeu, poi lo stop con la prospettiva di ripartire a ottobre, gamba permettendo. Ma non ci sarà nessun ritorno: meglio chiuderla qui, aspettando di capire quale pista potrebbe ospitare la sua ultima apparizione.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).