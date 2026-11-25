JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi l’equipaggio della Shenzhou-24, composto dagli astronauti cinesi Tang Hongbo e Wu Yi e dall’astronauta pakistano Muhammad Zeeshan Ali, è entrato nella stazione spaziale cinese Tiangong.

Ali, che ricopre il ruolo di specialista di carico utile, ha fatto la storia diventando il primo straniero a salire a bordo della Tiangong.

I tre astronauti sono decollati alle 8:18 (ora di Pechino) di questa mattina a bordo della navicella spaziale cinese Shenzhou-24 dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale.

L’equipaggio della Shenzhou-23 in orbita ha aperto il portello della stazione spaziale alle 14:35 e ha accolto i nuovi arrivati, come riporta la China Manned Space Agency (CMSA).

Dopo essere entrato nella stazione spaziale, l’equipaggio della Shenzhou-24 ha incontrato i tre astronauti della Shenzhou-23, che si trovano in orbita da circa sei mesi. I due equipaggi hanno poi scattato foto di gruppo per immortalare il nono incontro nello spazio nella storia aerospaziale cinese. Ora avvieranno una nuova fase di passaggio di consegne in orbita.

Ali parteciperà alle attività di routine dell’equipaggio e durante la permanenza in orbita si concentrerà sugli esperimenti scientifici spaziali congiunti tra Cina e Pakistan, occupandosi principalmente dell’installazione di campioni e unità sperimentali e della conduzione di esperimenti in orbita, secondo quanto reso noto ieri dal portavoce della CMSA, Zhang Jingbo, durante una conferenza stampa.

Dopo aver completato una missione congiunta di breve durata, Ali tornerà sulla Terra a bordo della navicella spaziale Shenzhou-23 insieme a due membri dell’equipaggio della Shenzhou-23. Gli altri due astronauti della Shenzhou-24 resteranno in orbita per circa sei mesi insieme all’astronauta della Shenzhou-23 Zhu Yangzhu, che ha già trascorso sei mesi in orbita e rimarrà a bordo della Tiangong per completare un esperimento di permanenza della durata di un anno.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-