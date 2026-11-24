Una giornata intera dedicata alla riflessione, alla sensibilizzazione e alla promozione di una cultura fondata sul rispetto e sulla libertà. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, mercoledì 25 novembre torna a Trapani, per il secondo anno consecutivo, “Voci di Resilienza – arte, memoria e forza femminile contro la violenza”. Promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune, guidato da Giulia Passalacqua, la manifestazione trasformerà il Complesso San Domenico in uno spazio di incontro e partecipazione, con un programma di iniziative che si svilupperà dalle 9 alle 23. L’organizzazione coinvolge istituzioni, sindacati, scuole, enti culturali e associazioni del territorio, con l’obiettivo di ribadire che il contrasto alla violenza di genere passa anche attraverso l’educazione delle nuove generazioni e la costruzione quotidiana di una cultura della parità. «Con “Voci di Resilienza”, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, il Comune di Trapani rinnova un impegno preciso: offrire alla città una giornata intera di riflessione condivisa e concreta», dichiarano l’assessora Giulia Passalacqua e il sindaco Giacomo Tranchida. «Il cambiamento culturale è possibile solo se costruito insieme. L’arte, il teatro e il dialogo diventano così strumenti fondamentali per dar voce a chi non ne ha più e per educare al rispetto e alla libertà ogni singola donna».

Il programma a Trapani

Il programma si aprirà alle 9, nella Sala Grande del Chiostro di San Domenico, con il convegno inaugurale curato da Co.Tu.Le.Vi., al quale prenderanno parte autorità, magistrati e rappresentanti del mondo accademico. Nel corso della mattinata sarà presentato anche il progetto scolastico “La musica che unisce: dove ogni cuore trova la sua voce”, accompagnato dagli intermezzi musicali degli studenti del Conservatorio “A. Scontrino”. Spazio anche all’arte e alla testimonianza visiva. Dalle 9.30 alle 23 sarà visitabile l’installazione “Non pretendevamo di volare ma almeno di camminare”, promossa da CGIL, CISL e UIL Trapani con il coinvolgimento degli studenti del Liceo Artistico “M. Buonarroti”. Dalle 10 alle 23 sarà invece allestita la mostra fotografica “Io e Te” di Alessia Di Santo, a cura dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, un percorso di autoritratti che esplora il corpo, la vulnerabilità e la possibilità di rinascita. Nel pomeriggio, alle 15, la Consulta Provinciale degli Studenti darà voce alle nuove generazioni con “La voce dei giovani”: saranno presentati un video di sensibilizzazione realizzato dagli studenti, i risultati di un questionario somministrato nelle scuole del territorio e la Carta dell’impegno contro la violenza di genere, che sarà sottoposta al confronto con le istituzioni. Dalle 16 alle 18 spazio ai “Dialoghi con la cittadinanza”, a cura della Commissione Pari Opportunità del Comune, con la presentazione di DonnaInforma e un confronto aperto su esperienze personali, psicologia, arte e comunicazione digitale. Alle 17.30, nello spazio BiblioBuc, sarà presentato il libro “Marzia la ribelle” di Gaspare Panfalone, pubblicato da Thaumas Editore, in collaborazione con i Rotary Club di Trapani, Trapani-Erice e Marsala. Alle 18.30 i ragazzi e le ragazze del progetto DesTEENazione del Distretto Socio Sanitario 50 porteranno in scena una performance collettiva nata dal laboratorio teatrale ispirato a “I Dodici Apostoli”, affrontando i temi del consenso, del rispetto e del superamento degli stereotipi di genere. La chiusura, alle 21, sarà affidata proprio allo spettacolo “I Dodici Apostoli”, monologo polifonico scritto e diretto da Giacomo Bonagiuso, con Giovanna Scarcella e le musiche di Mauro Cottone. Ispirata alla storia di Franca Viola, l’opera racconta la scelta di libertà di una giovane donna che, nella Sicilia degli anni Sessanta, rifiutò il matrimonio riparatore, contribuendo a cambiare la storia dei diritti femminili.

A Petrosino oggi la Marcia del Rumore

Le iniziative di sensibilizzazione coinvolgeranno anche Petrosino, dove oggi, martedì 24 novembre, è in programma la “Marcia del Rumore”, una mobilitazione aperta a tutta la cittadinanza per dire no alla violenza sulle donne e richiamare l’attenzione sull’importanza di non restare in silenzio. L’invito rivolto alla comunità è quello di partecipare e far sentire la propria voce attraverso una marcia collettiva. Il corteo partirà alle ore 11 dalla rotonda di via Gianinea e raggiungerà il Parco della Pace, dove l’arrivo è previsto intorno alle 12. Due appuntamenti, tra Trapani e Petrosino, per trasformare il 25 novembre e le giornate che lo precedono in occasioni di partecipazione, memoria e impegno concreto contro ogni forma di violenza di genere. Tutti gli eventi di “Voci di Resilienza” a Trapani sono a ingresso gratuito e aperti alla cittadinanza.