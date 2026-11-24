Un’opera d’arte per ricordare un uomo che ha fatto della solidarietà e dell’aiuto agli ultimi la propria missione. È stato realizzato in piazza San Francesco d’Assisi, a Castelvetrano, un murales dedicato a Fratel Biagio Conte, il missionario laico palermitano che ha dedicato la sua vita ai poveri, agli emarginati e alle persone in difficoltà. L’opera porta la firma di Calogero Risalvato, artista castelvetranese, che ha voluto rendere omaggio alla figura del fondatore della Missione di Speranza e Carità. Il progetto ha ricevuto il sostegno dell’amministrazione comunale, che ha accolto la proposta dell’artista concedendo le necessarie autorizzazioni.

Fratel Biagio Conte ha rappresentato un esempio di amore per il prossimo, umiltà e fratellanza. Attraverso la sua missione ha offerto assistenza e accoglienza a migliaia di persone, lasciando una testimonianza che ha superato i confini della Sicilia. Anche Castelvetrano ha avuto modo di incontrarlo durante il suo pellegrinaggio in Europa, quando attraversava i territori portando la Croce della Speranza e della Carità. Il murales vuole mantenere viva la memoria del missionario e del suo messaggio, ancora oggi attuale. Un ringraziamento è stato rivolto a Calogero Risalvato per aver donato alla città un’opera che diventa anche un invito a riflettere sul valore dell’accoglienza e dell’attenzione verso chi vive in condizioni di disagio. L’invito ai cittadini è quello di recarsi in piazza San Francesco d’Assisi per ammirare il murales e riscoprire, attraverso l’arte, l’esempio di Fratel Biagio Conte. Perché il bene, quando lascia un segno, continua a parlare nel tempo.