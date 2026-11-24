MILANO (ITALPRESS) – La richiesta della Fondazione Enpaia avanzata dal neo presidente Massimo Gargano è quella “di una detassazione degli investimenti delle casse di previdenza con un vincolo ad orientare le risorse verso l’economia reale che crea occupazione”. ‘Le grandi sfide del nostro tempo – spiega Gargano – non si misurano solo “nei mercati finanziari, nei tavoli della diplomazia internazionale o negli indicatori economici”, ma “nella capacità di un Paese di garantire acqua, cibo, energia, lavoro e opportunità alle proprie comunità, trasformando le risorse strategiche in fattori di stabilità, crescita e coesione”.In apertura del Forum Enpaia 2026 “Economia e Società” alla Borsa di Milano su “Crescita, investimenti e risorse strategiche” Gargano (eletto ieri al vertice della Cassa di previdenza del settore Agricolo), sottolinea come questo sia il collante indispensabile che una realtà come Fondazione Enpaia offre alla comunità nazionale in un momento storico complesso, contribuendo a dare risposte concrete, dissipare le incertezze e restituire fiducia nel futuro. In questo scenario – aggiunge – la gestione dell’acqua, la tutela del territorio e la competitività delle filiere agroalimentari rappresentano una parte essenziale della sicurezza nazionalè.“Enpaia – prosegue Gargano – può offrire un contributo importante, affiancando alla funzione previdenziale una crescente capacità di investimento nell’economia reale e nelle grandi trasformazioni del sistema agricolo”.In questo quadro, il Piano Mattei rappresenta un’opportunità strategica per costruire partenariati duraturi fondati sulla valorizzazione delle competenze, sulla cooperazione tra territori e sulla condivisione delle conoscenze. “L’Italia – conclude Gargano – può svolgere un ruolo centrale nel Mediterraneo non solo per la qualità delle sue produzioni, ma anche per la capacità di mettere in relazione persone, istituzioni ed esperienze”.Per il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida l’agricoltura italiana è tornata protagonista: per il secondo anno consecutivo è la prima economia agricola d’europa per valore aggiunto, leader nella qualità dell’agroalimentare. Un settore privilegiato nella linea d’investimenti di Enpaia.Per il professor Omar M. Yaghi, la sicurezza idrica è inseparabile dalla sicurezza nazionale.“Quando le comunità non dispongono di un accesso affidabile all’acqua pulita – avverte – spesso ne conseguono instabilità economica, migrazioni e tensioni politiche”.L’indipendenza idrica, secondo il Nobel per la Chimica che ha sviluppato un sistema per la produzione di acqua potabile dall’atmosfera già operativo con Atoco, diventerà “una delle grandi rivoluzioni tecnologiche di questo secolo”. Una rivoluzione già iniziata, che potrebbe diventare uno strumento per proteggere l’agricoltura europea da siccità sempre più frequenti, dalla quale nessuno può restare fuori. L’Italia, dice Yaghi, possiede “le competenze scientifiche, le capacità ingegneristiche e la base manifatturiera per diventare un leader in questo settore emergente”.L’Europa dovrebbe investire in partenariati tra università, industria e governi per creare una nuova industria attorno alla produzione decentralizzata di acqua pulita. Gli Usa, spiega Yaghi, sostengono l’imprenditorialità e l’indipendenza scientifica; la Cina ha straordinarie capacità di mobilitare risorse, costruire infrastrutture e tradurre la ricerca scientifica in produzioni su larga scala. L’Europa ha profonde tradizioni scientifiche, istituzioni solide ed è attenta alla responsabilità sociale. Ma il modello più efficace combina libertà intellettuale, investimenti ambiziosi, rapida esecuzione e capacità di portare le scoperte nella società.La competizione globale, secondo il Presidente di Leonardo Francesco Macrì, ha cambiato natura: “Oggi non si confrontano più soltanto imprese, ma interi sistemi-Paese. Per l’Italia – spiega – è fondamentale concentrare gli investimenti nei settori in cui possediamo competenze distintive, valorizzando le nostre eccellenze industriali e tecnologiche. In questo scenario – sottolinea – l’industria della difesa e della sicurezza rappresenta una leva strategica per l’autonomia del Paese e per la crescita economica, grazie alla capacità di generare innovazione, rafforzare le filiere e creare occupazione qualificata. E’ da questa integrazione tra sicurezza, tecnologia e sviluppo industriale – conclude Macrì – che può prendere forma una nuova economia dell’innovazione, capace di rafforzare la competitività dell’Italia e dell’Europà.Per il Segretario Generale Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, ‘viviamo in un mondo in conflitto, attraversato da una guerra mondiale combattuta a pezzi, come ha ricordato il Papa, che oggi è arrivata già dentro casa nostra. Siamo generazioni cresciute nella pace, che non hanno conosciuto la guerra e che faticano a comprendere cosa possa significare un conflitto con la potenza militare e tecnologica di oggi. In questo scenario l’Europa è il vaso di coccio tra grandi potenze che difendono la propria indipendenza strategica, mentre noi siamo ridotti a spettatori paganti e non protagonisti. E in questo contesto – prosegue Gesmundo – tutti si rendono conto che la terra e il cibo sono diventate questioni di sicurezza nazionale, al pari dell’energia e della difesa. Non possiamo permettere che anche l’alimentazione diventi una dipendenza strategica, come è avvenuto in Europa per l’energia. Abbiamo costruito un’Europa che non fa politiche, ma produce regole, spesso assurde, imponendo vincoli sempre più pesanti ai nostri agricoltori mentre spalanca le porte a prodotti provenienti da Paesi che non rispettano gli stessi standard ambientali, sanitari e socialì.‘E’ ora di cambiare la regola dell’origine nel Codice doganale europeo – sottolinea Gesmundo – cancellando l’inganno dell’ultima trasformazione sostanziale che consente di far passare per italiani prodotti che non lo sono. Senza reciprocità non esiste concorrenza leale e a pagare il prezzo sono le nostre imprese e la salute dei cittadini. Serve un’Europa diversa, capace di difendere i propri interessi e garantire cibo sano e di qualità.Perchè – conclude – senza agricoltura non c’è salute, non c’è sicurezza, non c’è indipendenza e non c’è futuro. La terra, oggi più di ieri, è futurò.“In un mondo sempre più instabile e conflittuale – osserva Enrica Mammucari, Segretaria Generale della Uila, intervenendo al panel su Terra e Cibo – emerge con chiarezza la centralità del cibo e la sua dimensione strategica che riguarda non soltanto l’economia, ma la tenuta sociale delle comunità e la stabilità degli Stati. Quando parliamo di terra e cibo siamo portati a pensare immediatamente alla produzione agricola, alle filiere e ai mercati. Ma prima di tutto questo – sottolinea Mammucari – ci sono le lavoratrici e i lavoratori che rendono grandi i nostri prodotti in tutto il mondo”. “Il lavoro – aggiunge Mammucari – rappresenta la prima infrastruttura dell’agricoltura italiana ed europea e va difeso affinchè siano tutelati al contempo sicurezza alimentare, imprese oneste, ambiente e territori”.La qualità del nostro cibo e il suo valore sono “inseparabili dalla dignità di chi lo produce”.L’esperienza di Enpaia, conclude la Segretaria Generale Uila, testimonia “il valore di una visione nella quale la previdenza e la responsabilità sociale possono concorrere a sostenere lo sviluppo dell’economia reale, la qualità dell’occupazione e la solidarietà tra generazioni”.“Se dovessi riassumere la giornata in una frase – afferma il Direttore Generale di Enpaia Roberto Diacetti chiudendo il Forum – direi: il futuro che manca non è una fatalità; si può costruire a condizione di progettarlo con la stessa cura con cui il professor Yaghi progetta i suoi materiali. Orientare il risparmio di lungo periodo verso investimenti che generino valore reale; rafforzare la base industriale e tecnologica; e proteggere la terra e l’acqua, che sono la prima infrastruttura del Paese”, sintetizza Diacetti, sono le corsie preferenziali per lo sviluppo economico e sociale.“In questo disegno – conclude – la Fondazione Enpaia vuole fare la sua parte. Custodire il presente di chi lavora in agricoltura e garantirne il domani. Ed essere un luogo di pensiero aperto, come questo Forum dimostra da sette edizioni”.

– foto ufficio stampa Enpaia –

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