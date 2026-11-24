ROMA (ITALPRESS) – “Sento dire che questa manovra non farebbe nulla per i salari, contro ogni evidenza. Anche nel 2027 gli aumenti che arrivano dal rinnovo dei contratti saranno tassati al 5%. Era una richiesta che Cgil, Cisl e Uil facevano nella loro piattaforma unitaria sul fisco. Oggi qualcuno, pur di contestarci, sembra averla incredibilmente dimenticato, ma l’abbiamo fatto”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video sui social.“Per i premi di produttività fino a 5.000 euro resta la tassazione all’1%, e con questa manovra facciamo altri passi in avanti, con un’attenzione particolare ai giovani che lavorano. Se sei nato dal 1998 in poi, quindi hai meno di 30 anni, lavori nel settore privato e guadagni fino a 28.000 euro l’anno, l’aumento di stipendio fino a 2.500 euro rispetto all’anno precedente è tassato all’1% – prosegue -. Cosa significa concretamente? Lo spiego con un esempio concreto: hai 26 anni, l’anno scorso guadagnavi 22.000 euro, con una promozione arrivi quest’anno a 24.500 euro. Su quei 2.500 euro in più paghi 25 euro di tasse, invece degli oltre 600 euro che avresti pagato senza questa norma”.“Poi rafforziamo i fringe benefit, aiuti che le aziende possono darti oltre allo stipendio: beni e servizi, oppure il rimborso delle bollette della luce, dell’acqua, del gas, dell’affitto, o degli interessi sul mutuo della casa in cui vivi – spiega ancora il premier -. Fino a un certo tetto, su quegli aiuti non paghi tasse. Nel 2027, per chi ha meno di 31 anni, il tetto sale a 2.000 euro, come per chi ha figli. C’è chi i giovani li cerca solo quando servono in piazza; noi lavoriamo perchè si sentano valorizzati ogni giorno, a partire dal loro lavoro”.

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