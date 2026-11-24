Consultare gli orari degli autobus, individuare le fermate più vicine, pianificare gli spostamenti e acquistare i biglietti direttamente dal telefono. È disponibile dal 23 novembre, “ATM Trapani Bus”, la nuova applicazione ufficiale dell’azienda di trasporto pubblico del capoluogo, pensata per rendere più semplice e accessibile l’utilizzo dei mezzi pubblici.

L’app riunisce in un’unica piattaforma i principali servizi informativi e di biglietteria. Tra le funzioni disponibili c’è la possibilità di individuare le fermate più vicine alla propria posizione, scegliendo anche il raggio di ricerca, consultare le linee e verificare gli orari di passaggio degli autobus. Le informazioni vengono aggiornate in tempo reale e consentono agli utenti di conoscere anche eventuali modifiche ai percorsi. Un’altra funzione permette di pianificare il viaggio inserendo il punto di partenza e la destinazione, così da ottenere indicazioni sul tragitto da seguire. Prevista anche la biglietteria digitale, che consente di acquistare i titoli di viaggio direttamente dallo smartphone, senza dover ricorrere ai tradizionali biglietti cartacei.

L’applicazione è stata realizzata anche grazie al contributo di due dipendenti di ATM, che hanno seguito lo sviluppo del progetto. Il Consiglio di amministrazione, composto dalla presidente Laura Montanti, dalla vicepresidente Pia Fallucca e dal consigliere Filippo Candia, definisce il lancio un passo verso una mobilità urbana più moderna, accessibile e sostenibile, con l’obiettivo di mettere al centro le esigenze di cittadini e visitatori. Sulla stessa linea il direttore generale Massimo La Rocca, che sottolinea il valore dell’integrazione tra informazioni sul servizio, monitoraggio in tempo reale, calcolo dei percorsi e acquisto dei biglietti. Un nuovo strumento digitale, dunque, attraverso il quale ATM punta a semplificare l’accesso al trasporto pubblico e la gestione degli spostamenti in città.