«Provo tanto dolore, chiedo che venga fatta chiarezza». È la richiesta del fratello di Toufuk, il giovane detenuto che si è tolto la vita nel carcere di Trapani. Una morte sulla quale la Procura ha aperto un’indagine, disponendo l’autopsia per accertare le circostanze del decesso e verificare eventuali responsabilità. Il caso solleva interrogativi anche sulle condizioni in cui il ragazzo stava affrontando la detenzione. Come riferito dall’avvocato Fabio Marchetta, che lo aveva assistito, Toufuk soffriva di una fragilità psichica e da alcuni giorni si trovava in isolamento. Una circostanza che il legale ritiene particolarmente grave, proprio alla luce delle condizioni del giovane.

«Un detenuto che soffre di disturbi psichici non dovrebbe essere tenuto in isolamento, ma dovrebbe essere assistito», ha sottolineato l’avvocato, evidenziando la necessità di garantire un’adeguata tutela alle persone detenute con problematiche di natura psicologica. Anche le modalità con cui la famiglia è stata informata della tragedia sono state riferite dal legale, che ha raccontato di aver ricevuto una Pec con la quale gli veniva chiesto di comunicare personalmente ai familiari la morte del ragazzo. Toufuk stava scontando una condanna a 11 anni per reati contro il patrimonio. Il fratello racconta di essere andato a trovarlo in carcere nei giorni precedenti, senza immaginare che sarebbe stata l’ultima occasione per vederlo.

La vicenda assume ulteriore rilievo perché, dopo la morte di Toufuk, un altro detenuto si è tolto la vita nello stesso istituto penitenziario. La Procura sta svolgendo gli accertamenti e, al momento, risulta una persona iscritta nel registro degli indagati. Saranno le indagini a chiarire quanto accaduto e a verificare se siano state rispettate tutte le misure necessarie a tutelare il giovane, considerata la sua condizione di fragilità.